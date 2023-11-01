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“Ми чекаємо фінансування у сумі 50 млрд євро” – голова Харківської облради

Суспільство 12:24   01.11.2023
Вікторія Яковенко
“Ми чекаємо фінансування у сумі 50 млрд євро” – голова Харківської облради

Європарламент планує виділити на відновлення України 50 мільярдів євро.

Про це в етері нацмарафону повідомила голова Харківської облради Тетяна Єгорова-Луценко, яка стала учасницею цьогорічного Європейського тижня регіонів та міст у Брюсселі.

«Ми чекаємо на фінансування в сумі 50 мільярдів євро, обговорювали питання щодо вступу нашої країни в ЄС. Один з важливих меседжів – це було прийняття у вигляді спостерігачів в регіонах, містах, громадах і долучення до участі в засіданнях комітету європейського регіону. Безпосередньо прийняття участі у сесії Європейського регіону та в засіданні Європарламенту у вигляді спостерігачів», – сказала Єгорова-Луценко.

Вона зазначила, що така практика була перед вступом Польщі до ЄС. Майже 2 роки їхні регіони брали участь у всіх офіційних заходах у Брюсселі.

«Якщо говорити про українські міста, то сьогодні можемо говорити відверто, що також є чого вчитися у нас. На сьогодні наша країна потерпає від російської навали і наші міста, голови громад і регіонів щодня працюють, здійснюють свої повноваження відповідно до законодавства, попри агресію, яка відбувається. Було проговорено з президентом Європейських регіонів щодо тих 10 кроків допомоги Україні, які повинно зробити наше місцеве самоврядування, щоб ми рухалися і наближалися до вступу в ЄС», – додала голова облради.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Листопада 2023 в 12:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Європарламент планує виділити на відновлення України 50 мільярдів євро.".