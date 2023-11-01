«Мы ждем финансирования в сумме 50 млрд евро» – глава Харьковского облсовета
Европарламент планирует выделить на восстановление Украины 50 миллиардов евро.
Об этом в эфире нацмарафона сообщила глава Харьковского облсовета Татьяна Егорова-Луценко, которая стала участницей Европейской недели регионов и городов в Брюсселе.
«Мы ждем финансирования в сумме 50 миллиардов евро, обсуждали вопросы вступления нашей страны в ЕС. Один из важных месседжей – это было принятие в виде наблюдателей в регионах, городах, громадах и приобщение к участию в заседаниях комитета Европейского региона. Непосредственно принятие участия в сессии Европейского региона и заседании Европарламента в виде наблюдателей», — сказала Егорова-Луценко.
Она отметила, что такая практика была перед вступлением Польши в ЕС. Почти два года их регионы принимали участие во всех официальных мероприятиях в Брюсселе.
«Если говорить об украинских городах, то сегодня можем говорить откровенно, что тоже есть чему учиться у нас. На сегодня наша страна страдает от российского нашествия и наши города, главы громад и регионов ежедневно работают, осуществляют свои полномочия в соответствии с законодательством, несмотря на агрессию. Было проговорено с президентом Европейских регионов по тем 10 шагам помощи Украине, которые должно сделать наше местное самоуправление, чтобы мы двигались и приближались к вступлению в ЕС», — добавила глава облсовета.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Брюссель, Егорова-Луценко, ЕС, облсовет, помощь, Харьковский;
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- • Дата публикации материала: 1 ноября 2023 в 12:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Европарламент планирует выделить на восстановление Украины 50 миллиардов евро.".