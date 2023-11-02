Робота у Харкові та області: вакансії від 12 до 23 тисяч гривень
Станом на 2 листопада у Харківській області актуальні 1060 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.
Рейтинг цього тижня очолює вакансія терапевта мови і мовлення із зарплатою 23 тисячі гривень. Лікар загальної практики-сімейний лікар матиме 20 тисяч, а слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 19,5 тисяч.
Обмотувальник елементів електричних машин зароблятиме 19 тисяч гривень, бухгалтер – 18 тисяч, терміст – 17990, економіст – 16600, вантажник – 16 тисяч, слюсар аварійно-відновлювальних робіт – 15900, а вагар – 12 тисяч.
З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття можна звернутися до телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 2 листопада у Харківській області актуальні 1060 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.".