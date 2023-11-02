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Работа в Харькове и области: вакансии от 12 до 23 тысяч гривен

Общество 12:50   02.11.2023
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: вакансии от 12 до 23 тысяч гривен Фото: ХОВА

По состоянию на 2 ноября в Харьковской области актуально 1060 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия терапевта языка и речи с зарплатой 23 тысячи гривен. Врач общей практики-семейный врач будет иметь 20 тысяч, а слесарь по ремонту колесных транспортных средств – 19,5 тысячи.

Обмотчик элементов электрических машин будет зарабатывать 19 тысяч гривен, бухгалтер – 18 тысяч, термист – 17990, экономист – 16600, грузчик – 16 тысяч, слесарь аварийно-восстановительных работ – 15900, а весовщик – 12 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефонам: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2023 в 12:50;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 2 ноября в Харьковской области актуально 1060 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.".