Терехов рассказал, на какую работу могут рассчитывать переселенцы в Харькове
Вынужденные переселенцы, в частности из Купянского района Харьковской области, имеют возможность трудоустроиться на коммунальные и производственные предприятия Харькова, рассказал в эфире национального телемарафона мэр города Игорь Терехов.
«Что касается работы, то у нас есть определенные возможности. Мы трудоустраиваем людей на наших коммунальных предприятиях. Кроме того, есть определенные возможности наших производственных предприятий. Это государственная форма собственности, частные предприятия. Кроме этого, очень много сегодня открывается новых ФЛП. Сегодня по статистике мы четвертое место занимаем по открытию новых предприятий», — отметил Терехов.
Он констатировал, что с начала войны Харьков принял переселенцев из Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областей, а также с деоккупированных территорий.
«И сегодня по расчетам где-то около 500 тысяч вынужденных переселенцев находится в Харьковской области. Большая часть их находится в Харькове», — констатировал городской голова.
Он напомнил, что переселенцев в Харькове размещают в студенческих общежитиях.
«Обеспечиваем всем необходимым для того, чтобы они могли нормально жить в Харькове. Это коммунальные услуги, прежде всего. Это теплая одежда, когда она нужна. Постельные принадлежности, гигиенические средства. Мы кормим бесплатно людей. Где-то примерно 35 тысяч человек сегодня получают еду бесплатно в Харькове», — добавил Терехов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: КП, работа, терехов, трудоустройство, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 31 октября 2023 в 23:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вынужденные переселенцы, в частности из Купянского района Харьковской области, имеют возможность трудоустроиться на коммунальные и производственные предприятия Харькова, рассказал в эфире национального телемарафона мэр города Игорь Терехов.".