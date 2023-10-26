Работа в Харькове и области: есть вакансии с зарплатой до 25 тысяч гривен

По состоянию на 26 октября в Харьковской области актуальны 1020 вакансий, сообщает ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Возглавляет рейтинг этой недели вакансия слесаря-ремонтника. Ему предлагают 25 тысяч гривен в месяц. Токарь-расточник будет получать 20430 гривен, а скрутчик изделий кабельного производства – 18 тысяч.

Служащий на складе (кладовщик) будет зарабатывать 17,5 тысячи гривен, грузчик – 16,5 тысячи, плотник – 16230 гривен, швея – 14 тысяч, техник-электрик – 12 тысяч, тракторист – 11809 и сборщик стеклопакетов – 10 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий в Харькове можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться в Telegram или на «горячую линию» областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по телефонам: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 7 97 45, 097 970 40 68.