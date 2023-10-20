Все тендеры стоимостью от 50 тыс. грн в Харькове откроют – Терехов
Фото: Харьковский горсовет
В Харькове любые городские тендеры, стоимость которых превышает 50 тысяч гривен, станут открытыми.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает мэрия. По его словам, работа местных властей должна быть прозрачной.
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 13:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове любые городские тендеры, стоимость которых превышает 50 тысяч гривен, станут открытыми. ".