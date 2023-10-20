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Все тендеры стоимостью от 50 тыс. грн в Харькове откроют – Терехов

Общество 13:00   20.10.2023
Виктория Яковенко
Все тендеры стоимостью от 50 тыс. грн в Харькове откроют – Терехов Фото: Харьковский горсовет

В Харькове любые городские тендеры, стоимость которых превышает 50 тысяч гривен, станут открытыми. 

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает мэрия. По его словам, работа местных властей должна быть прозрачной.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2023 в 13:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове любые городские тендеры, стоимость которых превышает 50 тысяч гривен, станут открытыми. ".