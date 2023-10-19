ХАЦ: 130 тыс. грн переплатят за окна чиновники Холодногорского района Харькова

Управление соцзащиты населения администрации Холодногорского района Харькова закупило металлопластиковые окна для здания по улице Коцарской, 54 (адрес управления — ред.) по 7752 гривны за квадратный метр. При том, что стоимость окон на разных объектах региона колеблется от 3500 до 5000 гривен.

Об этом сообщает ОО «Харьковский антикоррупционный центр» со ссылкой на систему публичных закупок «ProZorro».

Активисты отмечают, что договор на 483,6 тысячи гривен (почти 80% стоимости — это закупка оконных металлопластиковых блоков) управление заключило с ФЛП Колесов Богдан Васильевич, а завершить работы планируют до 20 декабря.

Антикоррупционеры отмечают, что 7752 гривны (стоимость квадратного метра) — это значительно дороже, чем в недавних закупках других структур городского подчинения. И, по оценкам ОО, только на оконных блоках управление соцзащиты переплатит минимум 130 тысяч гривен.

«Колесов Богдан Васильевич зарегистрировал ФЛП только месяц назад, а именно 13 сентября этого года. До этого у Колесова был зарегистрирован ФЛП (КВЭД — предоставление других коммерческих услуг), но его деятельность по состоянию на 2019 год была прекращена. Договор с управлением соцзащиты населения администрации Холодногорского района пока у Колесова единственный в системе «ProZorro», — пишет ХАЦ.

Возглавляет Управление соцзащиты населения администрации Холодногорского района Сергей Могилевский. Руководителем администрации района является Нелли Цибульник.