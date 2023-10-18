В Харькове более 1,5 тыс. окон установили в пострадавших зданиях от удара 6.10
Фото: Харьковский горсовет
В Харькове завершают работу по ликвидации последствий ракетного удара россиян 6 октября.
«Специалисты предприятия закрывают окна в местах общего пользования и в квартирах харьковчан. Общий объем выполненных работ составил 1,6 тысячи окон. Работы продолжаются», — сообщили в Харьковском горсовете.
Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 7:00 6 октября. «Прилеты» зафиксировали в двух районах города – Киевском и Основянском. По данным облуправления Нацполиции, россияне ударили ракетами «Искандер». Ранения получили 30 человек, двое – 10-летний мальчик и 67-летняя женщина — погибли.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ликвидация, міськрада, окна, последствий, удар, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 11:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове завершают работу по ликвидации последствий ракетного удара россиян 6 октября.".