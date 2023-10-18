Live
  • Ср 18.10.2023
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.45
  • EUR 38.55

В Харькове более 1,5 тыс. окон установили в пострадавших зданиях от удара 6.10

Общество 11:38   18.10.2023
Виктория Яковенко
В Харькове более 1,5 тыс. окон установили в пострадавших зданиях от удара 6.10 Фото: Харьковский горсовет

В Харькове завершают работу по ликвидации последствий ракетного удара россиян 6 октября.

«Специалисты предприятия закрывают окна в местах общего пользования и в квартирах харьковчан. Общий объем выполненных работ составил 1,6 тысячи окон. Работы продолжаются», — сообщили в Харьковском горсовете.

02

03

04

05
Фото: Харьковский горсовет

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 7:00 6 октября. «Прилеты» зафиксировали в двух районах города – Киевском и Основянском. По данным облуправления Нацполиции, россияне ударили ракетами «Искандер»Ранения получили 30 человек, двое – 10-летний мальчик и 67-летняя женщина — погибли.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
В Харькове прогремел взрыв: Синегубов подтвердил вражеские удары
В Харькове прогремел взрыв: Синегубов подтвердил вражеские удары
18.10.2023, 11:52
Разведка Британии оценила веротяность прорыва войск РФ под Купянском и Лиманом
Разведка Британии оценила веротяность прорыва войск РФ под Купянском и Лиманом
18.10.2023, 10:37
В Харькове женщина погибла в собственном доме
В Харькове женщина погибла в собственном доме
18.10.2023, 08:55
Терехов: После удара по Индустриальному району Харькова — проблемы со светом
Терехов: После удара по Индустриальному району Харькова — проблемы со светом
18.10.2023, 12:07
ВР сегодня не смогла забрать военный НДФЛ у громад. Для Харькова это 3,4 млрд
ВР сегодня не смогла забрать военный НДФЛ у громад. Для Харькова это 3,4 млрд
17.10.2023, 23:19
На Харьковщине – ДТП на железнодорожном переезде: два человека в больнице
На Харьковщине – ДТП на железнодорожном переезде: два человека в больнице
18.10.2023, 12:12

Новости по теме:

10:08
Фонд гарантирования вкладов заявил о захвате помещений банка в Харькове
16:35
НБУ заявив про ліквідацію харківського банку «Мегабанк»
11:24
Госдеп США осудил ликвидацию в России «Мемориала»
13:50
«Без работы останутся 200 профессоров» — в ХМАПО отказываются присоединяться к Харьковскому медуниверситету
19:36
Штрафы за создание свалок нужно увеличить — Госэкоинспекция

Вы читали новость: «В Харькове более 1,5 тыс. окон установили в пострадавших зданиях от удара 6.10»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 18 октября 2023 в 11:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове завершают работу по ликвидации последствий ракетного удара россиян 6 октября.".