У Харкові 1,6 тис. вікон встановили у постраждалих будівлях від удару 6.10

У Харкові завершують роботи з ліквідації наслідків ракетного удару росіян 6 жовтня.

«Фахівці підприємства закривають вікна у місцях загального користування та в квартирах харків’ян. Загальний об’єм виконаних робіт склав 1,6 тисячі вікон. Роботи тривають», – повідомили у Харківській міськраді.

Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 7:00 6 жовтня. “Прильоти” зафіксували у двох районах міста – Київському та Основ’янському. За даними облуправління Нацполіції, росіяни вдарили ракетами “Іскандер”. Поранення отримали 30 людей, двоє – 10-річний хлопчик та 67-річна жінка – загинули.