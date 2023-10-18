Live
  • Ср 18.10.2023
    • Харків
  •   +9°С
  • USD 36.45
  • EUR 38.55

У Харкові 1,6 тис. вікон встановили у постраждалих будівлях від удару 6.10

Суспільство 11:38   18.10.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові 1,6 тис. вікон встановили у постраждалих будівлях від удару 6.10 Фото: Харківська міськрада

У Харкові завершують роботи з ліквідації наслідків ракетного удару росіян 6 жовтня.

«Фахівці підприємства закривають вікна у місцях загального користування та в квартирах харків’ян. Загальний об’єм виконаних робіт склав 1,6 тисячі вікон. Роботи тривають», – повідомили у Харківській міськраді.

02

03

04

05
Фото: Харківська міськрада

Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 7:00 6 жовтня. “Прильоти” зафіксували у двох районах міста – Київському та Основ’янському. За даними облуправління Нацполіції, росіяни вдарили ракетами “Іскандер”Поранення отримали 30 людей, двоє – 10-річний хлопчик та 67-річна жінка – загинули.

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Харківщині – ДТП на залізничному переїзді: дві людини у лікарні (фото)
На Харківщині – ДТП на залізничному переїзді: дві людини у лікарні (фото)
18.10.2023, 12:12
Любив землю. Про тракториста, що загинув на Харківщині, розповіли в селищраді
Любив землю. Про тракториста, що загинув на Харківщині, розповіли в селищраді
18.10.2023, 11:40
У районі Балаклії на Харківщині вранці можуть лунати вибухи
У районі Балаклії на Харківщині вранці можуть лунати вибухи
18.10.2023, 09:30
Зеленський підтвердив отримання ATACMS та похвалив харківську бригаду (відео)
Зеленський підтвердив отримання ATACMS та похвалив харківську бригаду (відео)
17.10.2023, 19:11
У Харкові пролунав вибух: Синєгубов підтвердив ворожі удари
У Харкові пролунав вибух: Синєгубов підтвердив ворожі удари
18.10.2023, 11:52
У Харкові 1,6 тис. вікон встановили у постраждалих будівлях від удару 6.10
У Харкові 1,6 тис. вікон встановили у постраждалих будівлях від удару 6.10
18.10.2023, 11:38

Новини за темою:

10:08
Фонд гарантування вкладів заявив про захоплення приміщень банку в Харкові

Ви читали новину: «У Харкові 1,6 тис. вікон встановили у постраждалих будівлях від удару 6.10»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 11:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові завершують роботи з ліквідації наслідків ракетного удару росіян 6 жовтня.".