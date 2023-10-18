У Харкові 1,6 тис. вікон встановили у постраждалих будівлях від удару 6.10
Фото: Харківська міськрада
У Харкові завершують роботи з ліквідації наслідків ракетного удару росіян 6 жовтня.
«Фахівці підприємства закривають вікна у місцях загального користування та в квартирах харків’ян. Загальний об’єм виконаних робіт склав 1,6 тисячі вікон. Роботи тривають», – повідомили у Харківській міськраді.
Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 7:00 6 жовтня. “Прильоти” зафіксували у двох районах міста – Київському та Основ’янському. За даними облуправління Нацполіції, росіяни вдарили ракетами “Іскандер”. Поранення отримали 30 людей, двоє – 10-річний хлопчик та 67-річна жінка – загинули.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ликвидация, міськрада, окна, последствий, удар, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2023 в 11:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові завершують роботи з ліквідації наслідків ракетного удару росіян 6 жовтня.".