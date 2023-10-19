130 тисяч переплатять за вікна чиновники Холодногірського району Харкова – ХАЦ

Управління соцзахисту населення адміністрації Холодногірського району Харкова закупило металопластикові вікна для будівлі на вулиці Коцарській, 54 (адреса управління – ред.) по 7752 гривні за квадратний метр. При тому, що вартість вікон на різних об’єктах регіону коливається від 3500 до 5000 гривень.

Про це повідомляє ГО “Харківський антикорупційний центр” із посиланням на систему публічних закупівель “ProZorro”.

Активісти зазначають, що договір на 483,6 тисячі гривень (майже 80% вартості – це закупівля віконних металопластикових блоків) управління уклало з ФОПом Колесов Богдан Васильович, а завершити роботи планують до 20 грудня.

Антикорупціонери зазначають, що 7752 гривні (вартість квадратного метра) – це значно дорожче, ніж у нещодавніх закупівлях інших структур міського підпорядкування. І, за оцінками ГО, лише на віконних блоках управління соцзахисту переплатить щонайменше 130 тисяч гривень.

“Колесов Богдан Васильович зареєстрував ФОП лише місяць тому, а саме 13 вересня цього року. До цього у Колесова був зареєстрований ФОП (КВЕД – надання інших комерційних послуг), але його діяльність станом на 2019 рік була припинена. Договір з управлінням соцзахисту населення адміністрації Холодногірського району поки у Колесова єдиний в системі “ProZorro””, — пише ХАЦ.

Очолює Управління соцзахисту населення адміністрації Холодногірського району Сергій Могилевський. Керівницею адміністрації району є Неллі Цибульник.