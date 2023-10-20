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Усі тендери вартістю від 50 тис. грн у Харкові відкриють – Терехов

Суспільство 13:00   20.10.2023
Вікторія Яковенко
Усі тендери вартістю від 50 тис. грн у Харкові відкриють – Терехов Фото: Харківська міськрада

У Харкові будь-які міські тендери, вартість яких перевищує 50 тисяч гривень, стануть відкритими.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає мерія. За його словами, робота місцевої влади має бути прозорою.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2023 в 13:00;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові будь-які міські тендери, вартість яких перевищує 50 тисяч гривень, стануть відкритими.".