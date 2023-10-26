Робота в Харкові та області: є вакансії із зарплатою до 25 тисяч гривень

Станом на 26 жовтня на Харківщині є актуальними 1020 вакансій, повідомляє ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Очолює рейтинг цього тижня вакансія слюсаря-ремонтника. Йому пропонують 25 тисяч гривень на місяць. Токар-розточувальник отримуватиме 20430 гривень, а скручувальник виробів кабельного виробництва – 18 тисяч.

Службовець на складі (комірник) зароблятиме 17,5 тисяч гривень, вантажник – 16,5 тисяч, тесляр – 16230 гривень, швачка – 14 тисяч, технік-електрик – 12 тисяч, тракторист – 11809 і складальник склопакетів – 10 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій в Харкові та області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 69, 063 847 83 67, 067 728 97 45, 097 970 40 68.