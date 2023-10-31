Терехов розповів, на яку роботу можуть розраховувати переселенці в Харкові

Вимушені переселенці, зокрема з Куп’янського району Харківської області, мають можливість працевлаштуватися на комунальні та виробничі підприємства Харкова, розповів в етері національного телемарафону мер міста Ігор Терехов.

“Що стосується роботи, то в нас є певні можливості. Ми працевлаштовуємо людей на наших комунальних підприємствах. Крім того, є певні можливості наших виробничих підприємств. Це державна форма власності, приватні підприємства. Крім цього, дуже багато сьогодні відкривається нових ФОПів. Сьогодні по статистиці ми четверте місце займаємо з відкриття нових підприємств”, – зазначив Терехов.

Він констатував, що з початку війни Харків прийняв переселенців з Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, а також з деокупованих територій.

“І сьогодні по розрахунках десь близько 500 тисяч вимушених переселенців перебуває в Харківській області. Більша частина їх перебуває в Харкові”, – констатував міський голова.

Він нагадав, що переселенців у Харкові розміщують у студентських гуртожитках.

“Забезпечуємо всім необхідним для того, щоб вони могли нормально жити в Харкові. Це комунальні послуги, перш за все. Це тепла одежа, коли вона потрібна. Постільні приналежності, гігієнічні засоби. Ми годуємо безкоштовно людей. Десь приблизно 35 тисяч людей сьогодні отримують їжу безкоштовно в Харкові”, – додав Терехов.