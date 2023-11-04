Live
  • Сб 04.11.2023
    • Харків
  •   +14°С
  • USD 36.27
  • EUR 38.67

Підірвався на власному подвір’ї. На Харківщині постраждав чоловік

Події 17:07   04.11.2023
Вікторія Яковенко
Підірвався на власному подвір’ї. На Харківщині постраждав чоловік

4 листопада в селі Черкаські Тишки 51-річний чоловік натрапив на вибуховий пристрій.

НП сталася на власному подвір’ї постраждалого. Чоловік отримав поранення, його шпиталізували, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

“Діагноз: закрита черепно-мозкова та вибухова травма, політравма, множинні рвані рани обличчя, відкритий перелом лівого передпліччя, відкритий перелом лівої гомілки, множинні рвані рани правої верхньої та нижньої кінцівок”, – зазначили рятувальники.

Читайте також: Комбайн наїхав на міну в полі на Харківщині. Чи є поранені, з’ясовують

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Передавав РФ інформацію про ЗСУ. На Харківщині судитимуть адвоката
Передавав РФ інформацію про ЗСУ. На Харківщині судитимуть адвоката
04.11.2023, 17:41
Підірвався на власному подвір’ї. На Харківщині постраждав чоловік
Підірвався на власному подвір’ї. На Харківщині постраждав чоловік
04.11.2023, 17:07
У Харкові п’яний пацієнт накинувся на медика «швидкої», а потім і на копа
У Харкові п’яний пацієнт накинувся на медика «швидкої», а потім і на копа
04.11.2023, 16:22
РФ зупинила активні дії поблизу Куп’янська-Вузлового. Що сталося – Сирський
РФ зупинила активні дії поблизу Куп’янська-Вузлового. Що сталося – Сирський
04.11.2023, 16:05
Жителів Харківщини попереджають про небезпечну погоду в неділю
Жителів Харківщини попереджають про небезпечну погоду в неділю
04.11.2023, 15:06
У світі тварин. Бійці ЗСУ показали, як живуть у бліндажі зі зміями (відео)
У світі тварин. Бійці ЗСУ показали, як живуть у бліндажі зі зміями (відео)
31.10.2023, 15:31

Новини за темою:


Ви читали новину: «Підірвався на власному подвір’ї. На Харківщині постраждав чоловік»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2023 в 17:07;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 листопада в селі Черкаські Тишки 51-річний чоловік натрапив на вибуховий пристрій.".