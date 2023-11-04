Підірвався на власному подвір’ї. На Харківщині постраждав чоловік
4 листопада в селі Черкаські Тишки 51-річний чоловік натрапив на вибуховий пристрій.
НП сталася на власному подвір’ї постраждалого. Чоловік отримав поранення, його шпиталізували, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
“Діагноз: закрита черепно-мозкова та вибухова травма, політравма, множинні рвані рани обличчя, відкритий перелом лівого передпліччя, відкритий перелом лівої гомілки, множинні рвані рани правої верхньої та нижньої кінцівок”, – зазначили рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2023 в 17:07;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "4 листопада в селі Черкаські Тишки 51-річний чоловік натрапив на вибуховий пристрій.".