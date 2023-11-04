Подорвался на собственном дворе. На Харьковщине пострадал мужчина
4 ноября в селе Черкасские Тишки 51-летний мужчина наткнулся на взрывное устройство.
ЧП произошло на собственном дворе пострадавшего. Мужчина получил ранения, его госпитализировали, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«Диагноз: закрытая черепно-мозговая и взрывная травма, политравма, множественные рваные раны лица, открытый перелом левого предплечья, открытый перелом левой голени, множественные рваные раны правой верхней и нижней конечностей», — отметили спасатели.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрівное, ГСЧС, двор, подорвался, пострадал, устройство, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 4 ноября 2023 в 17:07;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 ноября в селе Черкасские Тишки 51-летний мужчина наткнулся на взрывное устройство.".