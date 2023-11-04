Live
  • Сб 04.11.2023
    • Харьков
  •   +14°С
  • USD 36.27
  • EUR 38.67

Подорвался на собственном дворе. На Харьковщине пострадал мужчина

Происшествия 17:07   04.11.2023
Виктория Яковенко
Подорвался на собственном дворе. На Харьковщине пострадал мужчина

4 ноября в селе Черкасские Тишки 51-летний мужчина наткнулся на взрывное устройство.

ЧП произошло на собственном дворе пострадавшего. Мужчина получил ранения, его госпитализировали, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Диагноз: закрытая черепно-мозговая и взрывная травма, политравма, множественные рваные раны лица, открытый перелом левого предплечья, открытый перелом левой голени, множественные рваные раны правой верхней и нижней конечностей», — отметили спасатели.

Читайте также: Комбайн наехал на мину в поле на Харьковщине. Есть ли раненые, выясняют

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«Хватит воровать». Харьковчане вышли на акцию «Деньги – на ВСУ» (видео)
«Хватит воровать». Харьковчане вышли на акцию «Деньги – на ВСУ» (видео)
04.11.2023, 13:31
Житель Балаклеи заплатил почти четверть миллиона, чтобы устроиться на работу
Житель Балаклеи заплатил почти четверть миллиона, чтобы устроиться на работу
03.11.2023, 18:27
ВСУ: РФ остановила активные действия вблизи Купянска-Узлового. Что случилось
ВСУ: РФ остановила активные действия вблизи Купянска-Узлового. Что случилось
04.11.2023, 16:05
Если блэкаут. В мэрии Харькова сообщили, как будут работать магазины и аптеки
Если блэкаут. В мэрии Харькова сообщили, как будут работать магазины и аптеки
03.11.2023, 12:47
Дело о развращении детей на Харьковщине. «Места эмоциям не будет» – Болвинов
Дело о развращении детей на Харьковщине. «Места эмоциям не будет» – Болвинов
04.11.2023, 12:08
Передавал РФ информацию о ВСУ. На Харьковщине будут судить адвоката
Передавал РФ информацию о ВСУ. На Харьковщине будут судить адвоката
04.11.2023, 17:41

Новости по теме:


Вы читали новость: «Подорвался на собственном дворе. На Харьковщине пострадал мужчина»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 ноября 2023 в 17:07;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "4 ноября в селе Черкасские Тишки 51-летний мужчина наткнулся на взрывное устройство.".