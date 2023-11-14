Харків’янин місяць кидав у будинок жінки “коктейлі Молотова”. Які є версії
У Харкові оголосили підозру 28-річному містянину, який, за даними слідства, протягом місяця – у жовтні-листопаді цього року – кидав у приватний будинок жінки “коктейлі Молотова”.
Чоловік систематично приходив під будинок близько 22-ї години, щоб залишатися непоміченим. Однак, востаннє його викрили правоохоронці, повідомляє Харківська облпрокуратура.
“Одна з версій слідства: чоловік вчиняв злочини “на замовлення” особи, в якої є тривалий конфлікт з власницею будинку. Розглядаються й інші версії”, — пише відомство.
Чоловікові інкримінують умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 194 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дом, коктейль молотова, мера пресечения, прокуратура, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 22:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові оголосили підозру 28-річному містянину, який, за даними слідства, протягом місяця – у жовтні-листопаді цього року – кидав у приватний будинок жінки “коктейлі Молотова”.".