Харків’янин місяць кидав у будинок жінки “коктейлі Молотова”. Які є версії

У Харкові оголосили підозру 28-річному містянину, який, за даними слідства, протягом місяця – у жовтні-листопаді цього року – кидав у приватний будинок жінки “коктейлі Молотова”.

Чоловік систематично приходив під будинок близько 22-ї години, щоб залишатися непоміченим. Однак, востаннє його викрили правоохоронці, повідомляє Харківська облпрокуратура.

“Одна з версій слідства: чоловік вчиняв злочини “на замовлення” особи, в якої є тривалий конфлікт з власницею будинку. Розглядаються й інші версії”, — пише відомство.

Чоловікові інкримінують умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 194 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.