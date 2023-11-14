Помста з вогником. Ревнивий чоловік підпалив автівку колишньої у Харкові
46-річний чоловік, дізнавшись, що його колишня дівчина виходить заміж за іншого, вирішив помститися їй, повідомила Харківська обласна прокуратура.
11 листопада цього року близько 11:30 чоловік приїхав до будинку по вул. Ньютона, де мешкає його 36-річна кохана. Біля одного з під’їздів стояв її автомобіль «Renault Latitude».
Чоловік приїхав не з пустими руками — із собою він мав розпалювальну суміш, яку залив між капотом та лобовим склом у повітропровід автомобіля коханої, а також облив цією сумішшю ганчірку, яку поклав на заднє ліве колесо, після чого підпалив сірниками.
У результаті підпалу автомобіль «Renault Latitude» зазнав пошкоджень, сума завданих збитків наразі встановлюється.
Чоловіка затримали на місці злочину в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомили про підозру за фактом пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).
За клопотанням прокурорів чоловіка тримають під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 17:23;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "46-річний чоловік, дізнавшись, що його колишня дівчина виходить заміж за іншого, вирішив помститися їй, повідомила Харківська обласна прокуратура.".