Помста з вогником. Ревнивий чоловік підпалив автівку колишньої у Харкові

46-річний чоловік, дізнавшись, що його колишня дівчина виходить заміж за іншого, вирішив помститися їй, повідомила Харківська обласна прокуратура.

11 листопада цього року близько 11:30 чоловік приїхав до будинку по вул. Ньютона, де мешкає його 36-річна кохана. Біля одного з під’їздів стояв її автомобіль «Renault Latitude».

Чоловік приїхав не з пустими руками — із собою він мав розпалювальну суміш, яку залив між капотом та лобовим склом у повітропровід автомобіля коханої, а також облив цією сумішшю ганчірку, яку поклав на заднє ліве колесо, після чого підпалив сірниками.

У результаті підпалу автомобіль «Renault Latitude» зазнав пошкоджень, сума завданих збитків наразі встановлюється.

Чоловіка затримали на місці злочину в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомили про підозру за фактом пошкодження чужого майна, вчиненого шляхом підпалу (ч. 2 ст. 194 КК України).

За клопотанням прокурорів чоловіка тримають під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років.