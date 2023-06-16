Live
  • П’ятниця 16.06.2023
    • Харків
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.57
    • 🟢

У Харкові судитимуть палія автомобіля, який підтримує рф

Події 17:39   16.06.2023
Оксана Якушко
У Харкові судитимуть палія автомобіля, який підтримує рф

45-річний харків’янин підпалив машину біля СТО по Автострадній набережній у Харкові, а коли його затримали, виявилося, що він підтримує рф, підробив права водія і вживає наркотики, повідомила Харківська обласна прокуратура .

15 березня цього року чоловік побачив біля в’їзду в СТО по вул. Автострадна набережна автомобіль «Mitsubishi Pajero Wagon», пофарбований у камуфляжний колір. Обвинувачений облив автівку легкозаймистою рідиною і підпалив. Виникла пожежа, вогонь перекинувся на сусідній автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter». Обидві автівки зазнали пошкоджень.

Обвинувачений обрав саме цей автомобіль невипадково — чоловік вважав, що підпалений ним автомобіль належить військовослужбовцю ЗСУ. Обвинувачений мав проросійські погляди: під час обшуку чоловік в присутності поліціянтів заперечував збройну агресію рф проти України. Він переконував присутніх, що дії держави-агресорки правомірні, тоді як українська влада – «незаконна і фашистська». Також чоловік заявив, що очікує на захоплення зс рф України та зміни її прапору.

Також під час обшуку у обвинуваченого знайшли канабіс, який він збирався вжити пізніше.

Також правоохоронці встановили, що в 2019 році суд позбавив чоловіка на три роки права керувати машиною. Однак обвинувачений проігнорував рішення суду і продовжив їздити за кермом. Щоб це виглядало законно, у 2021 році він «замовив» виготовлення підробленого водійського посвідчення, яке в подальшому використовував, аби безперешкодно водити автомобіль.

Салтівська окружна прокуратура Харкова направила до суду обвинувальний акт стосовно 45-річного чоловіка. Чоловіку інкримінують умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, виправдовування і заперечення збройної агресії рф проти України, умисне невиконання постанови суду і пособництво у підробленні документа і його використання, незаконне придбання і зберігання наркотичних засобів (ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 436-2, ч. 1 ст. 382, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 309 КК України).

Справу розглядатимуть у Московському районному суді Харкова.

Читайте також: У центрі Харкова затримали палія (відео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
У Харкові судитимуть палія автомобіля, який підтримує рф
У Харкові судитимуть палія автомобіля, який підтримує рф
16.06.2023
У Харкові через рік пошуків господарі знайшли собаку, який втік від обстрілів
У Харкові через рік пошуків господарі знайшли собаку, який втік від обстрілів
16.06.2023
Зловживання службовим становищем: чиновниці ХОВА повідомили про підозру
Зловживання службовим становищем: чиновниці ХОВА повідомили про підозру
16.06.2023
На Харківщині чотири дні перекриватимуть автодорогу на кілька годин
На Харківщині чотири дні перекриватимуть автодорогу на кілька годин
16.06.2023
Ферму з рабами знайшли на Харківщині: подробиці (фото)
Ферму з рабами знайшли на Харківщині: подробиці (фото)
16.06.2023
На Харківщині підлітки побили та пограбували пенсіонера
На Харківщині підлітки побили та пограбували пенсіонера
16.06.2023

Новини за темою:

17:01
У Харкові через рік пошуків господарі знайшли собаку, який втік від обстрілів
15:27
У центрі Харкова з’явилася клумба «ЗСУ» (фото)
14:08
Замість одного життя – сім: врятована собака з Херсона народила у Харкові
12:52
У Харкові підприємиця на неоформленій землі побудувала магазин та ветклініку
12:27
Знесення 3 домів у центрі Харкова: на нову експертизу витратять пів мільйона

  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові судитимуть палія автомобіля, який підтримує рф»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2023 в 17:39;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "45-річний харків’янин підпалив машину біля СТО по Автострадній набережній у Харкові, а коли його затримали, виявилося, що він підтримує рф, підробив права водія і вживає наркотики, повідомила Харківська обласна прокуратура . ".