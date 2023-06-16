У Харкові судитимуть палія автомобіля, який підтримує рф

45-річний харків’янин підпалив машину біля СТО по Автострадній набережній у Харкові, а коли його затримали, виявилося, що він підтримує рф, підробив права водія і вживає наркотики, повідомила Харківська обласна прокуратура .

15 березня цього року чоловік побачив біля в’їзду в СТО по вул. Автострадна набережна автомобіль «Mitsubishi Pajero Wagon», пофарбований у камуфляжний колір. Обвинувачений облив автівку легкозаймистою рідиною і підпалив. Виникла пожежа, вогонь перекинувся на сусідній автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter». Обидві автівки зазнали пошкоджень.

Обвинувачений обрав саме цей автомобіль невипадково — чоловік вважав, що підпалений ним автомобіль належить військовослужбовцю ЗСУ. Обвинувачений мав проросійські погляди: під час обшуку чоловік в присутності поліціянтів заперечував збройну агресію рф проти України. Він переконував присутніх, що дії держави-агресорки правомірні, тоді як українська влада – «незаконна і фашистська». Також чоловік заявив, що очікує на захоплення зс рф України та зміни її прапору.

Також під час обшуку у обвинуваченого знайшли канабіс, який він збирався вжити пізніше.

Також правоохоронці встановили, що в 2019 році суд позбавив чоловіка на три роки права керувати машиною. Однак обвинувачений проігнорував рішення суду і продовжив їздити за кермом. Щоб це виглядало законно, у 2021 році він «замовив» виготовлення підробленого водійського посвідчення, яке в подальшому використовував, аби безперешкодно водити автомобіль.

Салтівська окружна прокуратура Харкова направила до суду обвинувальний акт стосовно 45-річного чоловіка. Чоловіку інкримінують умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, виправдовування і заперечення збройної агресії рф проти України, умисне невиконання постанови суду і пособництво у підробленні документа і його використання, незаконне придбання і зберігання наркотичних засобів (ч. 2 ст. 194, ч. 1 ст. 436-2, ч. 1 ст. 382, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 309 КК України).

Справу розглядатимуть у Московському районному суді Харкова.