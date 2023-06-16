Live
  • Пятница 16.06.2023
    • Харьков
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.57
    • 🟢

В Харькове будут судить поджигателя автомобиля, который поддерживает рф

Происшествия 17:39   16.06.2023
Оксана Якушко
В Харькове будут судить поджигателя автомобиля, который поддерживает рф Харківська обласна прокуратура

45-летний харьковчанин поджег машину возле СТО по Автострадной набережной в Харькове, а когда его задержали, оказалось, что он поддерживает рф, подделал водительские права и употребляет наркотики, сообщила Харьковская областная прокуратура.

15 марта этого года мужчина увидел у въезда в СТО по ул. Автострадная набережная автомобиль Mitsubishi Pajero Wagon, окрашенный в камуфляжный цвет. Обвиняемый облил автомобиль горючим и поджег. Возник пожар, огонь перекинулся на соседний автомобиль «Mercedes-Benz Sprinter». Оба автомобиля получили повреждения.

Обвиняемый выбрал именно этот автомобиль неслучайно – мужчина считал, что подожженный им автомобиль принадлежит военнослужащему ВСУ. Обвиняемый имел пророссийские взгляды: во время обыска мужчина в присутствии полицейских отрицал вооруженную агрессию рф против Украины. Он убеждал присутствующих, что действия государства-агрессора правомерны, в то время как украинская власть – «незаконная и фашистская». Также мужчина заявил, что ожидает захвата рф Украины.

Также во время обыска у обвиняемого нашли каннабис, который он собирался употребить позже.

Также правоохранители установили, что в 2019 году суд лишил мужчину на три года права управлять машиной. Однако обвиняемый проигнорировал решение суда и продолжил ездить за рулем. Чтобы это выглядело законно, в 2021 году он «заказал» поддельное водительское удостоверение, которое в дальнейшем использовал, чтобы беспрепятственно водить автомобиль.

Салтовская окружная прокуратура Харькова направила в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего мужчины. Мужчине инкриминируют умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, оправдывание и отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, умышленное неисполнение постановления суда и пособничество в подлоге документа и его использования, незаконное приобретение и хранение наркотических средств (ч. 2 ст. 194, . статьи 436-2, части 1 статьи 382, части 5 статьи 27 части 1 статьи 358, части 4 статьи 358, части 1 статьи 309 УК Украины).

Дело будут рассматривать в Московском районном суде г. Харькова.

Читайте также: В центре Харькова задержали поджигателя (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Ферму с рабами нашли на Харьковщине: подробности (фото)
Ферму с рабами нашли на Харьковщине: подробности (фото)
16.06.2023
В Харькове спустя год поисков хозяева нашли собаку, сбежавшую от обстрелов
В Харькове спустя год поисков хозяева нашли собаку, сбежавшую от обстрелов
16.06.2023
В центре Харькова появилась клумба «ВСУ» (фото)
В центре Харькова появилась клумба «ВСУ» (фото)
16.06.2023
Снос 3 домов в центре Харькова: на новую экспертизу мэрия потратит полмиллиона
Снос 3 домов в центре Харькова: на новую экспертизу мэрия потратит полмиллиона
16.06.2023
На Харьковщине подростки избили и ограбили пенсионера: им грозит 15 лет тюрмы
На Харьковщине подростки избили и ограбили пенсионера: им грозит 15 лет тюрмы
16.06.2023
Злоупотребление служебным положением: чиновнице ХОВА сообщили о подозрении
Злоупотребление служебным положением: чиновнице ХОВА сообщили о подозрении
16.06.2023

Новости по теме:

17:01
В Харькове спустя год поисков хозяева нашли собаку, сбежавшую от обстрелов
15:27
В центре Харькова появилась клумба «ВСУ» (фото)
14:08
Вместо одной жизни – семь: спасенная собака из Херсона родила в Харькове
12:52
В Харькове предприниматель на неоформленной земле возвела магазин и ветклинику
12:27
Снос 3 домов в центре Харькова: на новую экспертизу мэрия потратит полмиллиона

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове будут судить поджигателя автомобиля, который поддерживает рф»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 16 июня 2023 в 17:39;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "45-летний харьковчанин поджег машину возле СТО по Автострадной набережной в Харькове, а когда его задержали, оказалось, что он поддерживает рф, подделал водительские права и употребляет наркотики, сообщила Харьковская областная прокуратура.".