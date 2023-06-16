В Харькове будут судить поджигателя автомобиля, который поддерживает рф

45-летний харьковчанин поджег машину возле СТО по Автострадной набережной в Харькове, а когда его задержали, оказалось, что он поддерживает рф, подделал водительские права и употребляет наркотики, сообщила Харьковская областная прокуратура.

15 марта этого года мужчина увидел у въезда в СТО по ул. Автострадная набережная автомобиль Mitsubishi Pajero Wagon, окрашенный в камуфляжный цвет. Обвиняемый облил автомобиль горючим и поджег. Возник пожар, огонь перекинулся на соседний автомобиль «Mercedes-Benz Sprinter». Оба автомобиля получили повреждения.

Обвиняемый выбрал именно этот автомобиль неслучайно – мужчина считал, что подожженный им автомобиль принадлежит военнослужащему ВСУ. Обвиняемый имел пророссийские взгляды: во время обыска мужчина в присутствии полицейских отрицал вооруженную агрессию рф против Украины. Он убеждал присутствующих, что действия государства-агрессора правомерны, в то время как украинская власть – «незаконная и фашистская». Также мужчина заявил, что ожидает захвата рф Украины.

Также во время обыска у обвиняемого нашли каннабис, который он собирался употребить позже.

Также правоохранители установили, что в 2019 году суд лишил мужчину на три года права управлять машиной. Однако обвиняемый проигнорировал решение суда и продолжил ездить за рулем. Чтобы это выглядело законно, в 2021 году он «заказал» поддельное водительское удостоверение, которое в дальнейшем использовал, чтобы беспрепятственно водить автомобиль.

Салтовская окружная прокуратура Харькова направила в суд обвинительный акт в отношении 45-летнего мужчины. Мужчине инкриминируют умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога, оправдывание и отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, умышленное неисполнение постановления суда и пособничество в подлоге документа и его использования, незаконное приобретение и хранение наркотических средств (ч. 2 ст. 194, . статьи 436-2, части 1 статьи 382, части 5 статьи 27 части 1 статьи 358, части 4 статьи 358, части 1 статьи 309 УК Украины).

Дело будут рассматривать в Московском районном суде г. Харькова.