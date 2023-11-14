Месть с огоньком. Ревнивый мужчина поджег автомобиль бывшей девушки в Харькове

46-летний мужчина, узнав, что его бывшая девушка выходит замуж за другого, решил отомстить ей, сообщила Харьковская областная прокуратура.

11 ноября этого года около 11:30 человек приехал к дому по ул. Ньютона, где проживает его 36-летняя возлюбленная. У одного из подъездов стоял ее автомобиль Renault Latitude.

Мужчина приехал не с пустыми руками — с собой у него была зажигательная смесь, которую он залил между капотом и лобовым стеклом в воздуховод автомобиля любимой, а также облил этой смесью тряпку, которую положил на заднее левое колесо, после чего поджег спичками.

В результате поджога автомобиль «Renault Latitude» получил повреждения, сумму нанесенного ущерба устанавливают.

Мужчину задержали «на горячем» в порядке ст. 208 УПК РФ. Ему сообщили о подозрении по факту повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины).

По ходатайству прокуроров мужчину содержат под стражей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 10 лет.