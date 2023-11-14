Харьковчанин месяц бросал в дом женщины «коктейли Молотова». Какие есть версии

В Харькове объявили подозрение 28-летнему горожанину, который, по данным следствия, в течение месяца — в октябре-ноябре этого года — бросал в частный дом женщины «коктейли Молотова».

Мужчина систематически приходил к дому около 22-х часов, чтобы оставаться незамеченным. Однако в последний раз его разоблачили правоохранители, сообщает Харьковская облпрокуратура.

«Одна из версий следствия: мужчина совершал преступления «по заказу» лица, у которого есть длительный конфликт с владелицей дома. Рассматриваются и другие версии», — пишет ведомство.

Мужчине инкриминируют умышленное повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога (ч. 2 ст. 194, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 194 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.