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Коли ймовірні масовані атаки РФ на енергосистему України. Прогноз Міненерго

Суспільство 19:55   14.11.2023
Олена Нагорна
Коли ймовірні масовані атаки РФ на енергосистему України. Прогноз Міненерго

Росіяни, ймовірно, чекають на стабільні морози, щоб розпочати масовані атаки на об’єкти енергоінфраструктури України, припустив міністр енергетики Герман Галущенко в етері національного телемарафону. При цьому він констатував, що удари є і зараз, але вони не є масованими.

Галущенко не відкидає, що росіяни, як і минулої зими, атакуватимуть як об’єкти генерації, так і об’єкти передачі електроенергії.

Для них, напевно, важливо, щоб мінус мав стабільний характер. Тобто якщо температура падає до мінуса, а потім підіймається, воно в їхньому розумінні… Мені здається, вони будуть все-таки чекати стабільних морозів“, — вважає міністр.

У морози, пояснив він, пошкоджені об’єкти складніше відновлювати. Щодо наслідків, зазначив Галущенко, все залежатиме від масштабів впливу ударів на енергосистему.

Сам факт атаки на енергосистему не означає, що ми втрачаємо над нею контроль. Це залежить від конкретних наслідків таких ударів. Будемо дивитися. Це тяжко передбачити, але в нас є рішення в принципі на всі випадки. Найпесимістичніший сценарій – це те, чого вони намагаються досягти. Блекаут, безумовно. Блекаут у країні. У такому випадку нам потрібно буде заново складати енергосистему. У нас є досвід, що треба робити“, – додав міністр.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 19:55;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни, ймовірно, чекають на стабільні морози, щоб розпочати масовані атаки на об’єкти енергоінфраструктури України, припустив міністр енергетики Герман Галущенко в етері національного телемарафону. При цьому він констатував, що удари є і зараз, але вони не є масованими.".