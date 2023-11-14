Когда будут массированные атаки РФ на энергосистему Украины. Прогноз Минэнерго
Россияне, вероятно, ждут стабильных морозов, чтобы начать массированные атаки на объекты энергоинфраструктуры Украины, предположил министр энергетики Герман Галущенко в эфире национального телемарафона. При этом он констатировал, что удары есть и сейчас, но они не являются массированными.
Галущенко не исключает, что россияне, как и прошлой зимой, будут атаковать как объекты генерации, так и объекты передачи электроэнергии.
«Для них, наверное, важно, чтобы минус имел стабильный характер. То есть, если температура падает до минуса, а потом поднимается, оно в их понимании… Мне кажется, они будут все-таки ждать стабильных морозов», — считает министр.
В морозы, пояснил он, поврежденные объекты сложнее восстанавливать. Что касается последствий, отметил Галущенко, все будет зависеть от масштабов влияния ударов на энергосистему.
«Сам факт атаки на энергосистему не означает, что мы теряем над ней контроль. Это зависит от конкретных последствий таких ударов. Будем смотреть. Это тяжело предсказать, но у нас есть решения в принципе на все случаи. Самый пессимистичный сценарий — это то, чего они пытаются достичь. Блэкаут, безусловно. Блэкаут в стране. В таком случае нам нужно будет заново собирать энергосистему. У нас есть опыт, что нужно делать», — добавил министр.
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- Категории: Общество, Украина; Теги: атаки, галущенко, Минэнерго, рф, удары, энергосистема;
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- • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 19:55;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне, вероятно, ждут стабильных морозов, чтобы начать массированные атаки на объекты энергоинфраструктуры Украины, предположил министр энергетики Герман Галущенко в эфире национального телемарафона. При этом он констатировал, что удары есть и сейчас, но они не являются массированными.".