Live
  • Вт 14.11.2023
    • Харків
  •   +6°С
  • USD 36.16
  • EUR 38.59

“На деокупованих територіях високий запит на справедливість” – Синєгубов

Політика 10:30   14.11.2023
Оксана Горун
“На деокупованих територіях високий запит на справедливість” – Синєгубов Фото: скріншот

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону прокоментував вирок навіднику ракет на будівлю обласної військової адміністрації в Харкові та повідомив про справи проти колаборантів у регіоні.

“Почну з того колаборанта, який наводив ракети на будівлю обласної державної адміністрації. Це була блискуча операція нашої Національної поліції та відповідного департаменту контррозвідки СБУ. Дійсно, його було оперативно виявлено, та зібрані всі абсолютно докази. Наша прокуратура Харківської області над цим працювала та довела його провину в суді… Аргументи в прокурорів були безапеляційними. І людина дійсно отримала довічне ув’язнення із фактично конфіскацією всього майна“, – прокоментував Олег Синєгубов вирок, винесений судом у Харкові 13 листопада.

Читайте також: “Хочу в Росію”. Навідник удару по ХОВА отримав довічне ув’язнення

Начальник ХОВА зазначив, що зараз у провадженні в прокуратури близько 1000 справ різних колаборантів.

Звичайно, вони не всі такі резонансні. Однак запит від суспільства, особливо на деокупованих територіях, на справедливість досить високий. І дійсно, всі абсолютно, хто співпрацював із ворогом тою чи іншою мірою, звичайно, мають понести юридичну відповідальність за свої дії“, – заявив Синєгубов.

Автор: Оксана Горун
Популярно
“На деокупованих територіях високий запит на справедливість” – Синєгубов
“На деокупованих територіях високий запит на справедливість” – Синєгубов
14.11.2023, 10:30
У ХОВА заявили про спробу атаки на енергетичну інфраструктуру Харківщини
У ХОВА заявили про спробу атаки на енергетичну інфраструктуру Харківщини
14.11.2023, 10:08
Що потрібно, аби збивати С-300, які летять на Харків, – коментар ПС ЗСУ
Що потрібно, аби збивати С-300, які летять на Харків, – коментар ПС ЗСУ
14.11.2023, 09:43
Головні новини Харкова 14.11: атака “шахедів” та загроза енергетиці
Головні новини Харкова 14.11: атака “шахедів” та загроза енергетиці
14.11.2023, 09:59
З назв шкіл на Харківщині “викреслили” героїв СРСР і космонавта
З назв шкіл на Харківщині “викреслили” героїв СРСР і космонавта
14.11.2023, 08:59
Сьогодні 14 листопада: яке свято та день в історії
Сьогодні 14 листопада: яке свято та день в історії
14.11.2023, 06:00

Новини за темою:


Ви читали новину: «“На деокупованих територіях високий запит на справедливість” – Синєгубов»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 10:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону прокоментував вирок навіднику ракет на будівлю обласної військової адміністрації в Харкові та повідомив про справи проти колаборантів у регіоні".