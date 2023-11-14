“На деокупованих територіях високий запит на справедливість” – Синєгубов
Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону прокоментував вирок навіднику ракет на будівлю обласної військової адміністрації в Харкові та повідомив про справи проти колаборантів у регіоні.
“Почну з того колаборанта, який наводив ракети на будівлю обласної державної адміністрації. Це була блискуча операція нашої Національної поліції та відповідного департаменту контррозвідки СБУ. Дійсно, його було оперативно виявлено, та зібрані всі абсолютно докази. Наша прокуратура Харківської області над цим працювала та довела його провину в суді… Аргументи в прокурорів були безапеляційними. І людина дійсно отримала довічне ув’язнення із фактично конфіскацією всього майна“, – прокоментував Олег Синєгубов вирок, винесений судом у Харкові 13 листопада.
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Начальник ХОВА зазначив, що зараз у провадженні в прокуратури близько 1000 справ різних колаборантів.
“Звичайно, вони не всі такі резонансні. Однак запит від суспільства, особливо на деокупованих територіях, на справедливість досить високий. І дійсно, всі абсолютно, хто співпрацював із ворогом тою чи іншою мірою, звичайно, мають понести юридичну відповідальність за свої дії“, – заявив Синєгубов.
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- Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: деоккупированн, коллаборанты, наводчик, приговор, синєгубов, суд, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Листопада 2023 в 10:30;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону прокоментував вирок навіднику ракет на будівлю обласної військової адміністрації в Харкові та повідомив про справи проти колаборантів у регіоні".