Live
  • Вт 14.11.2023
    • Харьков
  •   +6°С
  • USD 36.16
  • EUR 38.59

«На деоккупированных территориях высокий запрос на справедливость» — Синегубов

Общество 10:30   14.11.2023
Оксана Горун
«На деоккупированных территориях высокий запрос на справедливость» — Синегубов Фото: скриншот

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона прокомментировал приговор наводчику ракет на здание областной военной администрации в Харькове и сообщил о делах против коллаборантов в регионе.

«Начну с того коллаборанта, который наводил ракеты на здание областной государственной администрации. Это была фактически блестящая операция нашей Национальной полиции и соответствующего департамента контрразведки СБУ Украины. Действительно, он был оперативно обнаружен и собраны все абсолютно доказательства. Наша прокуратура Харьковской области над этим работала и доказала его вину в суде… Аргументы у прокуроров были безапелляционными. И человек получил пожизненное заключение с конфискацией всего имущества», — прокомментировал Олег Синегубов приговор, вынесенный судом в Харькове 13 ноября.

Читайте также: “Хочу в Россию”. Наводчик удара по ХОВА получил пожизненное заключение

Начальник ХОВА отметил, что сейчас в производстве у прокуратуры около 1000 дел различных коллаборантов.

«Конечно, они не все такие резонансные. Однако запрос от общества, особенно на деоккупированных территориях, на справедливость достаточно высок. И действительно, все абсолютно, кто сотрудничал с врагом в той или иной степени, конечно, должны понести юридическую ответственность за свои действия», — заявил Синегубов.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 14.11: атака «шахедов» и угроза энергетике
Главные новости Харькова 14.11: атака «шахедов» и угроза энергетике
14.11.2023, 09:59
Что нужно, чтобы сбивать С-300, летящие на Харьков, — комментарий ВС ВСУ
Что нужно, чтобы сбивать С-300, летящие на Харьков, — комментарий ВС ВСУ
14.11.2023, 09:43
Залужный охарактеризовал ситуацию на Купянском направлении
Залужный охарактеризовал ситуацию на Купянском направлении
14.11.2023, 07:53
Какая погода ожидается в Харькове и области 14 ноября — прогноз
Какая погода ожидается в Харькове и области 14 ноября — прогноз
13.11.2023, 19:54
«На деоккупированных территориях высокий запрос на справедливость» — Синегубов
«На деоккупированных территориях высокий запрос на справедливость» — Синегубов
14.11.2023, 10:30
Улица имени главреда «Футбола» Франкова в Харькове: появились аргументы против
Улица имени главреда «Футбола» Франкова в Харькове: появились аргументы против
14.11.2023, 11:03

Новости по теме:


Вы читали новость: ««На деоккупированных территориях высокий запрос на справедливость» — Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 10:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона прокомментировал приговор наводчику ракет на здание областной военной администрации в Харькове и сообщил о делах против коллаборантов в регионе".