«На деоккупированных территориях высокий запрос на справедливость» — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона прокомментировал приговор наводчику ракет на здание областной военной администрации в Харькове и сообщил о делах против коллаборантов в регионе.

«Начну с того коллаборанта, который наводил ракеты на здание областной государственной администрации. Это была фактически блестящая операция нашей Национальной полиции и соответствующего департамента контрразведки СБУ Украины. Действительно, он был оперативно обнаружен и собраны все абсолютно доказательства. Наша прокуратура Харьковской области над этим работала и доказала его вину в суде… Аргументы у прокуроров были безапелляционными. И человек получил пожизненное заключение с конфискацией всего имущества», — прокомментировал Олег Синегубов приговор, вынесенный судом в Харькове 13 ноября.

Начальник ХОВА отметил, что сейчас в производстве у прокуратуры около 1000 дел различных коллаборантов.

«Конечно, они не все такие резонансные. Однако запрос от общества, особенно на деоккупированных территориях, на справедливость достаточно высок. И действительно, все абсолютно, кто сотрудничал с врагом в той или иной степени, конечно, должны понести юридическую ответственность за свои действия», — заявил Синегубов.