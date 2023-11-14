«На деоккупированных территориях высокий запрос на справедливость» — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона прокомментировал приговор наводчику ракет на здание областной военной администрации в Харькове и сообщил о делах против коллаборантов в регионе.
«Начну с того коллаборанта, который наводил ракеты на здание областной государственной администрации. Это была фактически блестящая операция нашей Национальной полиции и соответствующего департамента контрразведки СБУ Украины. Действительно, он был оперативно обнаружен и собраны все абсолютно доказательства. Наша прокуратура Харьковской области над этим работала и доказала его вину в суде… Аргументы у прокуроров были безапелляционными. И человек получил пожизненное заключение с конфискацией всего имущества», — прокомментировал Олег Синегубов приговор, вынесенный судом в Харькове 13 ноября.
Читайте также: “Хочу в Россию”. Наводчик удара по ХОВА получил пожизненное заключение
Начальник ХОВА отметил, что сейчас в производстве у прокуратуры около 1000 дел различных коллаборантов.
«Конечно, они не все такие резонансные. Однако запрос от общества, особенно на деоккупированных территориях, на справедливость достаточно высок. И действительно, все абсолютно, кто сотрудничал с врагом в той или иной степени, конечно, должны понести юридическую ответственность за свои действия», — заявил Синегубов.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: деоккупированн, коллаборанты, наводчик, приговор, синєгубов, суд, хова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««На деоккупированных территориях высокий запрос на справедливость» — Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 14 ноября 2023 в 10:30;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона прокомментировал приговор наводчику ракет на здание областной военной администрации в Харькове и сообщил о делах против коллаборантов в регионе".