Терехов розповів, скільки грошей перерахували на ЗСУ з бюджету Харкова
За час повномасштабної війни з бюджету міської територіальної громади Харкова різним підрозділам ЗСУ перерахували 825 млн. грн., з них 474 млн. – цього року, заявив мер Харкова Ігор Терехов.
За понад півтора року збройної агресії Росії міська влада не залишила без уваги жодного запиту військових.
«Щоб перемогти у цій війні, потрібні величезні кошти, тому ми виділяємо їх регулярно у міру можливостей. Ці гроші йдуть на все те, що найбільше необхідно нашим захисникам. Кожен підрозділ ЗСУ має свої потреби, і вони самі знають, куди направити кошти, які ми їм передаємо», – розповів Ігор Терехов.
Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував статтю видання Forbes Ukraine, де Харків – серед лідерів із виділення коштів на благоустрій, а витрати на тероборону, закладені у бюджеті міста, аналітики не виявили. Він спростував , що Харків не допомагає фінансово теробороні та ЗСУ. Підтримали Харків та місцева влада та бійці 92 бригади ім. Сірка.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: бюджет, деньги, ЗСУ, Игорь Терехов, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Листопада 2023 в 16:34;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За час повномасштабної війни з бюджету міської територіальної громади Харкова різним підрозділам ЗСУ перерахували 825 млн. грн., з них 474 млн. – цього року, заявив мер Харкова Ігор Терехов.".