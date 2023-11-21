Терехов розповів, скільки грошей перерахували на ЗСУ з бюджету Харкова

За час повномасштабної війни з бюджету міської територіальної громади Харкова різним підрозділам ЗСУ перерахували 825 млн. грн., з них 474 млн. – цього року, заявив мер Харкова Ігор Терехов.

За понад півтора року збройної агресії Росії міська влада не залишила без уваги жодного запиту військових.

«Щоб перемогти у цій війні, потрібні величезні кошти, тому ми виділяємо їх регулярно у міру можливостей. Ці гроші йдуть на все те, що найбільше необхідно нашим захисникам. Кожен підрозділ ЗСУ має свої потреби, і вони самі знають, куди направити кошти, які ми їм передаємо», – розповів Ігор Терехов.

Мер Харкова Ігор Терехов прокоментував статтю видання Forbes Ukraine, де Харків – серед лідерів із виділення коштів на благоустрій, а витрати на тероборону, закладені у бюджеті міста, аналітики не виявили. Він спростував , що Харків не допомагає фінансово теробороні та ЗСУ. Підтримали Харків та місцева влада та бійці 92 бригади ім. Сірка.