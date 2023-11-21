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Терехов рассказал, сколько денег перечислили на ВСУ из бюджета Харькова

Общество 16:34   21.11.2023
Оксана Якушко
Терехов рассказал, сколько денег перечислили на ВСУ из бюджета Харькова

За время полномасштабной войны из бюджета городской территориальной громады Харькова различным подразделениям ВСУ перечислили 825 млн грн, из них 474 млн – в этом году, заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

За более чем полтора года вооруженной агрессии рф городская власть не оставила без внимания ни одного запроса военных.

«Чтобы победить в этой войне, нужны огромные средства, поэтому мы выделяем их регулярно по мере возможностей. Эти деньги идут на всё то, что наиболее необходимо нашим защитникам. У каждого подразделения ВСУ есть свои потребности, и они сами знают, куда направить средства, которые мы им передаем», — рассказал Игорь Терехов.

Мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал статью издания Forbes Ukraine, где Харьков – среди лидеров по выделению средств на благоустройство, а расходы на тероборону, заложенные в бюджете города, аналитики не обнаружили. Он опроверг, что Харьков не помогает финансово теробороне и ВСУ. Поддержали Харьков и местные власти и бойцы 92 бригады им. Сирка.

Читайте также: Помогали ли Харьков и Терехов военным, рассказала 92 бригада им. Сирко

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 21 ноября 2023 в 16:34;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За время полномасштабной войны из бюджета городской территориальной громады Харькова различным подразделениям ВСУ перечислили 825 млн грн, из них 474 млн – в этом году, заявил мэр Харькова Игорь Терехов.".