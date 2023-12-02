Терехов: про можливий блекаут та протирадіаційні укриття у Харкові

В етері нацмарафону мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що Харків готовий до гіпотетичного блекауту.

«У нас працюють «пункти незламності», ми підготували їх. Що стосується супермаркетів, магазинів, крамниць, аптек, всі вони облаштовані генераторами. Ми перевірили всі можливості наших магазинів. Крім цього, в нас є досвід минулого року, коли ми вимушені були працювати таким чином, тому є різні плани, які втілюватимуться тоді, коли це буде необхідно», – сказав мер.

Терехов додав, що в Харкові наразі інвентаризують протирадіаційні укриття.

«Вони були побудовані ще за часів радянського союзу, тому ми сьогодні інвентаризуємо, розробляємо проєктно-кошторисну документацію, щоб вони відповідали всім нормам сьогодення. Це дуже кропітка робота. Але ми проводимо її і облаштовуватимемо протирадіаційні укриття для мешканців Харкова», – зазначив Терехов.