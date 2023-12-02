Терехов: о возможном блэкауте и противорадиационных укрытиях в Харькове

В эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что Харьков готов к гипотетическому блэкауту.

«У нас работают «пункти незламності», мы подготовили их. Что касается супермаркетов, магазинов, аптек, все они оборудованы генераторами. Мы проверили все возможности наших магазинов. Кроме этого, у нас есть опыт в прошлом году, когда мы вынуждены были работать таким образом, поэтому есть разные планы, которые будут воплощаться, когда это будет необходимо», — сказал мэр.

Терехов добавил, что в Харькове сейчас инвентаризуют противорадиационные укрытия.

«Они были построены еще при советском союзе, поэтому мы сегодня инвентаризируем, разрабатываем проектно-сметную документацию, чтобы они соответствовали всем нормам настоящего. Это очень кропотливая работа. Но мы проводим ее и будем обустраивать противорадиационные укрытия для жителей Харькова», – отметил Терехов.