Терехов: о возможном блэкауте и противорадиационных укрытиях в Харькове
В эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что Харьков готов к гипотетическому блэкауту.
«У нас работают «пункти незламності», мы подготовили их. Что касается супермаркетов, магазинов, аптек, все они оборудованы генераторами. Мы проверили все возможности наших магазинов. Кроме этого, у нас есть опыт в прошлом году, когда мы вынуждены были работать таким образом, поэтому есть разные планы, которые будут воплощаться, когда это будет необходимо», — сказал мэр.
Терехов добавил, что в Харькове сейчас инвентаризуют противорадиационные укрытия.
«Они были построены еще при советском союзе, поэтому мы сегодня инвентаризируем, разрабатываем проектно-сметную документацию, чтобы они соответствовали всем нормам настоящего. Это очень кропотливая работа. Но мы проводим ее и будем обустраивать противорадиационные укрытия для жителей Харькова», – отметил Терехов.
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2023 в 14:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что Харьков готов к гипотетическому блэкауту.".