Live
  • Сб 02.12.2023
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.35
  • EUR 39.72

Терехов: о возможном блэкауте и противорадиационных укрытиях в Харькове

Общество 14:15   02.12.2023
Виктория Яковенко
Терехов: о возможном блэкауте и противорадиационных укрытиях в Харькове

В эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что Харьков готов к гипотетическому блэкауту.

«У нас работают «пункти незламності», мы подготовили их. Что касается супермаркетов, магазинов, аптек, все они оборудованы генераторами. Мы проверили все возможности наших магазинов. Кроме этого, у нас есть опыт в прошлом году, когда мы вынуждены были работать таким образом, поэтому есть разные планы, которые будут воплощаться, когда это будет необходимо», — сказал мэр.

Терехов добавил, что в Харькове сейчас инвентаризуют противорадиационные укрытия.

«Они были построены еще при советском союзе, поэтому мы сегодня инвентаризируем, разрабатываем проектно-сметную документацию, чтобы они соответствовали всем нормам настоящего. Это очень кропотливая работа. Но мы проводим ее и будем обустраивать противорадиационные укрытия для жителей Харькова», – отметил Терехов.

Читайте также: В мэрии сообщили, сколько магазинов, аптек и АЗС готовы к блэкауту в Харькове

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Экс-главу СБУ Харьковщины оставили в СИЗО: в суде произошла стычка
Экс-главу СБУ Харьковщины оставили в СИЗО: в суде произошла стычка
02.12.2023, 11:01
В понедельник город и более 10 сел на Харьковщине останутся без света
В понедельник город и более 10 сел на Харьковщине останутся без света
01.12.2023, 14:10
Терехов: о возможном блэкауте и противорадиационных укрытиях в Харькове
Терехов: о возможном блэкауте и противорадиационных укрытиях в Харькове
02.12.2023, 14:15
Главные новости Харькова 2.12: обстрелы, Залужный о Купянщине, мобилизация
Главные новости Харькова 2.12: обстрелы, Залужный о Купянщине, мобилизация
02.12.2023, 14:22
Леса Харьковщины взялись прочесывать патрули
Леса Харьковщины взялись прочесывать патрули
30.11.2023, 22:39
На Харьковщине будут повышать эффективность мобилизации — Синегубов
На Харьковщине будут повышать эффективность мобилизации — Синегубов
02.12.2023, 13:03

Новости по теме:

13:46
В мэрии сообщили, сколько магазинов, аптек и АЗС готовы к блэкауту в Харькове
13:24
Терехов: о ситуации с отоплением в Харькове и подготовке к блэкаутам
23:20
Атаки РФ на энергообъекты начались с Харьковщины, здесь же сбили первый Shahed
11:16
Готовы ли мобильные операторы на Харьковщине к блэкаутам: данные ХОВА
12:47
Если блэкаут. В мэрии Харькова сообщили, как будут работать магазины и аптеки

Вы читали новость: «Терехов: о возможном блэкауте и противорадиационных укрытиях в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 декабря 2023 в 14:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В эфире нацмарафона мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что Харьков готов к гипотетическому блэкауту.".