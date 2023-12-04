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На Харківщині попрощаються з двома братами, які загинули на фронті одночасно

Події 08:44   04.12.2023
Оксана Горун
На Харківщині попрощаються з двома братами, які загинули на фронті одночасно

Двох братів Валерія Череду та Олександра Череду 4 грудня поховають у Краснокутській громаді на Харківщині. Обидва захищали Україну, загинули на Донеччині.

“Захисники служили водіями зенітного кулеметного відділення зенітного артилерійського взводу роти вогневої підтримки військової частини. Мужні воїни героїчно захищали рідну Україну та кожного з нас в Донецькій області. 28 листопада 2023 року життя братів трагічно обірвалося. Валерію було 52 роки, Олександру – 48 років”. – повідомила Краснокутська селищна голова Ірина Карабут.

Як відзначили в групі Краснокутської селищної ради у фейсбуці, прощання із загиблими відбудеться 4 грудня. Їх відспівають у Свято-Архангело-Михайлівському храмі в Краснокутську, а потім проведуть церемонію на центральній площі селища. Місцеві жителі утворять живий коридор, щоб попрощатися із земляками.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Грудня 2023 в 08:44;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двох братів Валерія Череду та Олександра Череду 4 грудня поховають у Краснокутській громаді на Харківщині. Обидва захищали Україну, загинули на Донеччині".