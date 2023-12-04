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На Харьковщине простятся с двумя братьями, погибшими на фронте одновременно

Общество 08:44   04.12.2023
Оксана Горун
На Харьковщине простятся с двумя братьями, погибшими на фронте одновременно Фото: facebook Краснокутского поссовета

Двух братьев Валерия Череду и Александра Череду 4 декабря похоронят в Краснокутской громаде на Харьковщине. Оба защищали Украину, погибли в Донецкой области.

«Защитники служили водителями зенитного пулеметного отделения зенитного артиллерийского взвода роты огневой поддержки воинской части. Мужественные воины героически защищали родную Украину и каждого из нас в Донецкой области. 28 ноября 2023 года жизнь братьев трагически оборвалась. Валерию было 52 года, Александру – 48 лет», — сообщила Краснокутский поселковый голова Ирина Карабут.

Как сообщили в группе Краснокутского поссовета в facebook, прощание с погибшими состоится 4 декабря. Их отпоют в Свято-Архангело-Михайловском храме в Краснокутске, а затем проведут церемонию на центральной площади поселка. Местные жители образуют живой коридор, чтобы проститься с земляками.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 4 декабря 2023 в 08:44;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двух братьев Валерия Череду и Александра Череду 4 декабря похоронят в Краснокутской громаде на Харьковщине. Оба защищали Украину, погибли в Донецкой области".