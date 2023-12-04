На Харьковщине простятся с двумя братьями, погибшими на фронте одновременно

Двух братьев Валерия Череду и Александра Череду 4 декабря похоронят в Краснокутской громаде на Харьковщине. Оба защищали Украину, погибли в Донецкой области.

«Защитники служили водителями зенитного пулеметного отделения зенитного артиллерийского взвода роты огневой поддержки воинской части. Мужественные воины героически защищали родную Украину и каждого из нас в Донецкой области. 28 ноября 2023 года жизнь братьев трагически оборвалась. Валерию было 52 года, Александру – 48 лет», — сообщила Краснокутский поселковый голова Ирина Карабут.

Как сообщили в группе Краснокутского поссовета в facebook, прощание с погибшими состоится 4 декабря. Их отпоют в Свято-Архангело-Михайловском храме в Краснокутске, а затем проведут церемонию на центральной площади поселка. Местные жители образуют живой коридор, чтобы проститься с земляками.