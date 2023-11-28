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На Харьковщине сегодня простятся с защитником, погибшим на юге Украины

Происшествия 10:01   28.11.2023
Оксана Горун
На Харьковщине сегодня простятся с защитником, погибшим на юге Украины

На Харьковщине 28 ноября в последний путь проведут жителя села Первомайского Красноградского района Василия Проплеткина.

«Защищая суверенитет и независимость Украины от российских оккупантов, в боях на Запорожском направлении, погиб Проплеткин Василий Дмитриевич, 1968 года рождения. Прощание и отпевание Героя состоится сегодня, 28 ноября 2023 года, в доме умершего в селе Первомайское Красноградского района Харьковской области. Похоронная процессия будет двигаться от дома погибшего по улице Центральной к сельскому кладбищу», — сообщила пресс-служба Красноградской громады.

Жители громады образуют живой коридор, чтобы попрощаться с односельчанином, который погиб за Украину.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 10:01;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине 28 ноября в последний путь проведут жителя села Первомайского Красноградского района Василия Проплеткина".