На Харьковщине сегодня простятся с защитником, погибшим на юге Украины
На Харьковщине 28 ноября в последний путь проведут жителя села Первомайского Красноградского района Василия Проплеткина.
«Защищая суверенитет и независимость Украины от российских оккупантов, в боях на Запорожском направлении, погиб Проплеткин Василий Дмитриевич, 1968 года рождения. Прощание и отпевание Героя состоится сегодня, 28 ноября 2023 года, в доме умершего в селе Первомайское Красноградского района Харьковской области. Похоронная процессия будет двигаться от дома погибшего по улице Центральной к сельскому кладбищу», — сообщила пресс-служба Красноградской громады.
Жители громады образуют живой коридор, чтобы попрощаться с односельчанином, который погиб за Украину.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Красноградский район, погиб, прощание;
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- • Дата публикации материала: 28 ноября 2023 в 10:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине 28 ноября в последний путь проведут жителя села Первомайского Красноградского района Василия Проплеткина".