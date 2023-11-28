На Харківщині сьогодні попрощаються із захисником, який загинув на півдні
На Харківщині 28 листопада в останню путь проведуть мешканця села Первомайського Красноградського району Василя Пропльоткіна.
“Захищаючи суверенітет та незалежність України від російських окупантів, в боях на Запорізькому напрямку, загинув Пропльоткін Василь Дмитрович 1968 року народження. Прощання та відспівування Героя відбудеться сьогодні, 28 листопада 2023 року, в будинку померлого в селі Першотравневе Красноградського району Харківської області. Похоронна процесія буде рухатися від будинку загиблого по вулиці Центральній до сільського кладовища”, — повідомила пресслужба Красноградської громади.
Жителі громади утворять живий коридор, щоб попрощатися з односельцем, який загинув за Україну.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Красноградский район, погиб, прощание;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Листопада 2023 в 10:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині 28 листопада в останню путь проведуть мешканця села Первомайського Красноградського району Василя Пропльоткіна".