На Харківщині сьогодні попрощаються із захисником, який загинув на півдні

На Харківщині 28 листопада в останню путь проведуть мешканця села Первомайського Красноградського району Василя Пропльоткіна.

“Захищаючи суверенітет та незалежність України від російських окупантів, в боях на Запорізькому напрямку, загинув Пропльоткін Василь Дмитрович 1968 року народження. Прощання та відспівування Героя відбудеться сьогодні, 28 листопада 2023 року, в будинку померлого в селі Першотравневе Красноградського району Харківської області. Похоронна процесія буде рухатися від будинку загиблого по вулиці Центральній до сільського кладовища”, — повідомила пресслужба Красноградської громади.

Жителі громади утворять живий коридор, щоб попрощатися з односельцем, який загинув за Україну.