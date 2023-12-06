Екснардепа Киву ліквідували зі стрілецької зброї під Москвою в РФ
Екснардепа від ОПЗЖ Іллю Киву вбили зі стрілецької зброї на території РФ – це спецоперація СБУ, повідомляє Суспільне.
Сьогодні російські ЗМІ повідомили про загибель екснардепа ВР Іллі Киви.
Його тіло знайшли в Одінцово, в Підмосков’ї. Наразі на місці працюють екстрені служби.
Кива був депутатом Верховної Ради з серпня 2019 року по березень 2022 року. У січні 2022 року він виїхав з України до Іспанії, а потім перебрався до Москви, звідки підтримував РФ і війну.
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- Категорії: Події, Світ, Україна; Теги: Ілля Ківа, Верховная Рада, Одінцово, подмосковье, рф, СБУ, спецоперация, экс-нардеп;
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 17:24;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Екснардепа від ОПЗЖ Іллю Киву вбили зі стрілецької зброї на території РФ – це спецоперація СБУ, повідомляє Суспільне.".