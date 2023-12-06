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Екснардепа Киву ліквідували зі стрілецької зброї під Москвою в РФ

Події 17:24   06.12.2023
Оксана Якушко
Екснардепа Киву ліквідували зі стрілецької зброї під Москвою в РФ

Екснардепа від ОПЗЖ Іллю Киву вбили зі стрілецької зброї на території РФ – це спецоперація СБУ, повідомляє Суспільне.

Сьогодні російські ЗМІ повідомили про загибель екснардепа ВР Іллі Киви.

Його тіло знайшли в Одінцово, в Підмосков’ї. Наразі на місці працюють екстрені служби.

Кива був депутатом Верховної Ради з серпня 2019 року по березень 2022 року. У січні 2022 року він виїхав з України до Іспанії, а потім перебрався до Москви, звідки підтримував РФ і війну.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Грудня 2023 в 17:24;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Екснардепа від ОПЗЖ Іллю Киву вбили зі стрілецької зброї на території РФ – це спецоперація СБУ, повідомляє Суспільне.".