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Экс-нардепа Киву ликвидировали из стрелкового оружия под Москвой в РФ

Мир 17:24   06.12.2023
Оксана Якушко
Экс-нардепа Киву ликвидировали из стрелкового оружия под Москвой в РФ

Экс-нардепа от ОПЗЖ Илью Киву убили из стрелкового оружия на территории РФ — это спецоперация СБУ, сообщает Суспільне.

Сегодня российские СМИ сообщили о гибели экс-нардепа ВР Ильи Кивы.

Его тело нашли в Одинцове, в Подмосковье. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Кива был депутатом Вероховной Рады с августа 2019 по март 2022 года. В январе 2022 он уехал из Украины в Испанию, а затем перебрался в Москву, откуда поддерживал РФ и войну.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 17:24;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экс-нардепа от ОПЗЖ Илью Киву убили из стрелкового оружия на территории РФ — это спецоперация СБУ, сообщает Суспільне.".