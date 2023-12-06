Экс-нардепа Киву ликвидировали из стрелкового оружия под Москвой в РФ
Экс-нардепа от ОПЗЖ Илью Киву убили из стрелкового оружия на территории РФ — это спецоперация СБУ, сообщает Суспільне.
Сегодня российские СМИ сообщили о гибели экс-нардепа ВР Ильи Кивы.
Его тело нашли в Одинцове, в Подмосковье. Сейчас на месте работают экстренные службы.
Кива был депутатом Вероховной Рады с августа 2019 по март 2022 года. В январе 2022 он уехал из Украины в Испанию, а затем перебрался в Москву, откуда поддерживал РФ и войну.
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- Категории: Мир, Происшествия, Украина; Теги: Ілля Ківа, Верховная Рада, подмосковье, рф, СБУ, спецоперация, экс-нардеп;
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- • Дата публикации материала: 6 декабря 2023 в 17:24;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Экс-нардепа от ОПЗЖ Илью Киву убили из стрелкового оружия на территории РФ — это спецоперация СБУ, сообщает Суспільне.".