Экс-нардепа Киву ликвидировали из стрелкового оружия под Москвой в РФ

Экс-нардепа от ОПЗЖ Илью Киву убили из стрелкового оружия на территории РФ — это спецоперация СБУ, сообщает Суспільне.

Сегодня российские СМИ сообщили о гибели экс-нардепа ВР Ильи Кивы.

Его тело нашли в Одинцове, в Подмосковье. Сейчас на месте работают экстренные службы.

Кива был депутатом Вероховной Рады с августа 2019 по март 2022 года. В январе 2022 он уехал из Украины в Испанию, а затем перебрался в Москву, откуда поддерживал РФ и войну.