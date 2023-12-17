Єсеніна, Лермонтова та Горького – громада на Харківщині готує перейменування
28 вулиць збираються перейменувати в Барвінківській громаді на Харківщині. Питання винесли на чергову сесію міської ради, яка має відбутися 22 грудня.
Список вулиць, перейменування яких розглянуть депутати Барвінківської міськради, наведений у розпорядженні про скликання сесії на сайті громади. Так, у самому місті Барвінкове збираються позбутися вулиць Комарова, Гастелло, Зої Космодем’янської, Олега Кошового, Овчиннікова та Тімірязєва. А також – Червоного провулка. Низка перейменувань запланована й у селах громади, у тому числі нові назви дадуть вулицям, які зараз носять імена Гагаріна, Єсеніна, Лермонтова, Горького, Разіна тощо.
Повний перелік запланованих перейменувань виглядає так.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2023 в 17:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 вулиць збираються перейменувати в Барвінківській громаді на Харківщині. Питання винесли на чергову сесію міської ради, яка має відбутися 22 грудня".