Есенина, Лермонтова и Горького — громада на Харьковщине готовит переименования

28 улиц собираются переименовать в Барвенковской громаде на Харьковщине. Вопрос вынесли на очередную сессию городского совета, которая должна пройти 22 декабря.

Список улиц, переименование которых рассмотрят депутаты Барвенковского горсовета, приведен в распоряжении о созыве сессии на сайте громады. Так, в самом городе Барвенково собираются избавиться от улиц Комарова, Гастелло, Зои Космодемьянской, Олега Кошевого, Овчинникова и Тимирязева. А также — Красного переулка. Ряд переименований запланирован и в селах громады, в том числе новые названия дадут улицам, которые сейчас носят имена Гагарина, Есенина, Лермонтова, Горького, Разина и так далее.

Полный перечень планируемых переименований выглядит следующим образом.