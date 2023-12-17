Live
  • Вс 17.12.2023
    • Харьков
  •   +1°С
  • USD 36.99
  • EUR 40.41

Есенина, Лермонтова и Горького — громада на Харьковщине готовит переименования

Общество 17:47   17.12.2023
Оксана Горун
Есенина, Лермонтова и Горького — громада на Харьковщине готовит переименования

28 улиц собираются переименовать в Барвенковской громаде на Харьковщине. Вопрос вынесли на очередную сессию городского совета, которая должна пройти 22 декабря.

Список улиц, переименование которых рассмотрят депутаты Барвенковского горсовета, приведен в распоряжении о созыве сессии на сайте громады. Так, в самом городе Барвенково собираются избавиться от улиц Комарова, Гастелло, Зои Космодемьянской, Олега Кошевого, Овчинникова и Тимирязева. А также — Красного переулка. Ряд переименований запланирован и в селах громады, в том числе новые названия дадут улицам, которые сейчас носят имена Гагарина, Есенина, Лермонтова, Горького, Разина и так далее.

Полный перечень планируемых переименований выглядит следующим образом.

переименование Барвенково - список

Читайте также: “Чем вам помешал Саня?” – в Харькове хулиганы вступились за Пушкина

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 17.12: РФ хочет форсировать Оскол, броневики для ГУР
Главные новости Харькова 17.12: РФ хочет форсировать Оскол, броневики для ГУР
17.12.2023, 16:28
Бил всем, что попалось под руку: на Харьковщине сын убил отца
Бил всем, что попалось под руку: на Харьковщине сын убил отца
17.12.2023, 16:38
Безуглая работает на врага и срывает мобилизацию — харьковский волонтер Доник
Безуглая работает на врага и срывает мобилизацию — харьковский волонтер Доник
17.12.2023, 09:28
В Харькове создали уникальные броневики для украинской разведки (видео)
В Харькове создали уникальные броневики для украинской разведки (видео)
17.12.2023, 12:50
Подозрительные люди контролировали вход в подъезд главы Харьковского облсовета
Подозрительные люди контролировали вход в подъезд главы Харьковского облсовета
17.12.2023, 11:53
Есенина, Лермонтова и Горького — громада на Харьковщине готовит переименования
Есенина, Лермонтова и Горького — громада на Харьковщине готовит переименования
17.12.2023, 17:47

Новости по теме:

11:08
На Харьковщине ремонтируют дорогу, где шли активные бои
09:43
На Харьковщине собираются ликвидировать гимназию
09:57
Пошел гулять – и пропал. 17-летнего парня из Харьковщины разыскала полиция
20:00
Ушел от опекунов: на Харьковщине несколько часов искали подростка
19:25
Подрыв авто на Изюмщине и обстрел Купянщины: прокуратура показала фото

Вы читали новость: «Есенина, Лермонтова и Горького — громада на Харьковщине готовит переименования»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2023 в 17:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 улиц собираются переименовать в Барвенковской громаде на Харьковщине. Вопрос вынесли на очередную сессию городского совета, которая должна пройти 22 декабря".