Есенина, Лермонтова и Горького — громада на Харьковщине готовит переименования
28 улиц собираются переименовать в Барвенковской громаде на Харьковщине. Вопрос вынесли на очередную сессию городского совета, которая должна пройти 22 декабря.
Список улиц, переименование которых рассмотрят депутаты Барвенковского горсовета, приведен в распоряжении о созыве сессии на сайте громады. Так, в самом городе Барвенково собираются избавиться от улиц Комарова, Гастелло, Зои Космодемьянской, Олега Кошевого, Овчинникова и Тимирязева. А также — Красного переулка. Ряд переименований запланирован и в селах громады, в том числе новые названия дадут улицам, которые сейчас носят имена Гагарина, Есенина, Лермонтова, Горького, Разина и так далее.
Полный перечень планируемых переименований выглядит следующим образом.
Читайте также: “Чем вам помешал Саня?” – в Харькове хулиганы вступились за Пушкина
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: барвенково, новости Харькова, переименование, улицы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Есенина, Лермонтова и Горького — громада на Харьковщине готовит переименования»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 декабря 2023 в 17:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "28 улиц собираются переименовать в Барвенковской громаде на Харьковщине. Вопрос вынесли на очередную сессию городского совета, которая должна пройти 22 декабря".