Буде гучно: ХОВА попередила про запланований вибух
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
На Харківщині планують провести підрив боєприпасів протягом найближчої години, повідомили у ХОВА.
“Проводиться розмінування в Ізюмському районі. За межами м. Балаклія з 10:20 до 11:00 відбудеться контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів“, — поінформувала пресслужба ХОВА.
За останніми даними, зараз у Харківській області працюють 118 розрахунків піротехніків, з них 83 — це фахівці українських силових структур (Національної поліції, ДСНС, Міноборони тощо), решту надають неурядові та міжнародні організації. Пріоритет розмінування – інженерні мережі та місця, де живуть люди.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: вибух, розмінування, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 09:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині планують провести підрив боєприпасів протягом найближчої години, повідомили у ХОВА".