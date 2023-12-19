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Буде гучно: ХОВА попередила про запланований вибух

Суспільство 09:58   19.12.2023
Оксана Горун
Буде гучно: ХОВА попередила про запланований вибух Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

На Харківщині планують провести підрив боєприпасів протягом найближчої години, повідомили у ХОВА.

Проводиться розмінування в Ізюмському районі. За межами м. Балаклія з 10:20 до 11:00 відбудеться контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів“, — поінформувала пресслужба ХОВА.

За останніми даними, зараз у Харківській області працюють 118 розрахунків піротехніків, з них 83 — це фахівці українських силових структур (Національної поліції, ДСНС, Міноборони тощо), решту надають неурядові та міжнародні організації. Пріоритет розмінування – інженерні мережі та місця, де живуть люди.

Читайте також: Кілька населених пунктів Харківщини розмінують повністю: хто в черзі

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2023 в 09:58;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині планують провести підрив боєприпасів протягом найближчої години, повідомили у ХОВА".