Буде гучно: ХОВА попередила про запланований вибух

На Харківщині планують провести підрив боєприпасів протягом найближчої години, повідомили у ХОВА.

“Проводиться розмінування в Ізюмському районі. За межами м. Балаклія з 10:20 до 11:00 відбудеться контрольоване знищення вибухонебезпечних предметів“, — поінформувала пресслужба ХОВА.

За останніми даними, зараз у Харківській області працюють 118 розрахунків піротехніків, з них 83 — це фахівці українських силових структур (Національної поліції, ДСНС, Міноборони тощо), решту надають неурядові та міжнародні організації. Пріоритет розмінування – інженерні мережі та місця, де живуть люди.