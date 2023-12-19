Будет громко: ХОВА предупредила о планируемом взрыве

На Харьковщине планируют провести подрыв боеприпасов в течение ближайшего часа, сообщили в ХОВА.

«Проводится разминирование в Изюмском районе. За пределами г. Балаклея с 10:20 до 11:00 произойдет контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов», — проинформировала пресс-служба ХОВА.

По последним данным, сейчас в Харьковской области работают 118 расчетов пиротехников, из них 83 — это специалисты украинских силовых структур (Национальной полиции, ГСЧС, Минобороны и т.п.), остальные представляют неправительственные и международные организации. Приоритет разминирования — инженерные сети и места, где живут люди.