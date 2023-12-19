Будет громко: ХОВА предупредила о планируемом взрыве
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
На Харьковщине планируют провести подрыв боеприпасов в течение ближайшего часа, сообщили в ХОВА.
«Проводится разминирование в Изюмском районе. За пределами г. Балаклея с 10:20 до 11:00 произойдет контролируемое уничтожение взрывоопасных предметов», — проинформировала пресс-служба ХОВА.
По последним данным, сейчас в Харьковской области работают 118 расчетов пиротехников, из них 83 — это специалисты украинских силовых структур (Национальной полиции, ГСЧС, Минобороны и т.п.), остальные представляют неправительственные и международные организации. Приоритет разминирования — инженерные сети и места, где живут люди.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: взрыв, разминирование, розмінування, хова;
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2023 в 09:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине планируют провести подрыв боеприпасов в течение ближайшего часа, сообщили в ХОВА".