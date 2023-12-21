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Машина, призначена для розмінування, підірвалася на Харківщині

Суспільство 18:54   21.12.2023
Олена Нагорна
Машина, призначена для розмінування, підірвалася на Харківщині

Машина механізованого розмінування Armtrac 400 підірвалася під час робіт поблизу ліній електропередач на деокупованій території Харківської області.

Робочий орган техніки було пошкоджено внаслідок спрацювання протитранспортної потужної міни, повідомляють у ДСНС України.

Таких боєприпасів ворог залишив безліч в області, вони є небезпечними й для цивільного населення, оскільки дуже часто встановлюються з мінами-пастками, які можуть вибухнути від малої ваги“, – попереджають надзвичайники.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 18:54;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Машина механізованого розмінування Armtrac 400 підірвалася під час робіт поблизу ліній електропередач на деокупованій території Харківської області.".