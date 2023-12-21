Машина, предназначенная для разминирования, подорвалась на Харьковщине

Машина механизированного разминирования Armtrac 400 подорвалась во время работ вблизи линий электропередачи на деоккупированной территории Харьковской области.

Рабочий орган техники был поврежден в результате срабатывания противотранспортной мощной мины, сообщают в ГСЧС Украины.

«Таких боеприпасов враг оставил множество в области, они опасны и для гражданского населения, поскольку очень часто устанавливаются с минами-ловушками, которые могут взорваться от малого веса», — предупреждают чрезвычайники.