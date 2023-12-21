Машина, предназначенная для разминирования, подорвалась на Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
Машина механизированного разминирования Armtrac 400 подорвалась во время работ вблизи линий электропередачи на деоккупированной территории Харьковской области.
Рабочий орган техники был поврежден в результате срабатывания противотранспортной мощной мины, сообщают в ГСЧС Украины.
«Таких боеприпасов враг оставил множество в области, они опасны и для гражданского населения, поскольку очень часто устанавливаются с минами-ловушками, которые могут взорваться от малого веса», — предупреждают чрезвычайники.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: ГСЧС, машина, подорвалась, разминирование, розмінування, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 18:54;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Машина механизированного разминирования Armtrac 400 подорвалась во время работ вблизи линий электропередачи на деоккупированной территории Харьковской области.".