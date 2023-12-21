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Машина, предназначенная для разминирования, подорвалась на Харьковщине

Общество 18:54   21.12.2023
Елена Нагорная
Машина, предназначенная для разминирования, подорвалась на Харьковщине Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Машина механизированного разминирования Armtrac 400 подорвалась во время работ вблизи линий электропередачи на деоккупированной территории Харьковской области.

Рабочий орган техники был поврежден в результате срабатывания противотранспортной мощной мины, сообщают в ГСЧС Украины.

«Таких боеприпасов враг оставил множество в области, они опасны и для гражданского населения, поскольку очень часто устанавливаются с минами-ловушками, которые могут взорваться от малого веса», — предупреждают чрезвычайники.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 18:54;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Машина механизированного разминирования Armtrac 400 подорвалась во время работ вблизи линий электропередачи на деоккупированной территории Харьковской области.".