На Харківщині авто в’їхало у стовп і перекинулось: є постраждалі
Фото: ГУНП в Харківській області
Два чоловіки постраждали внаслідок ДТП у селищі Васищеве близько 05:00 21 грудня.
«46-річний водій автомобіля «Subaru Outback» на автодорозі «Зміїв-Харків» не впорався з керуванням та допустив наїзд на залізобетонний стовп електропередачі, після чого автівка перекинулася», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
Внаслідок аварії постраждали водій авто та 44-річний пасажир. Їх шпиталізували. Після медогляду потерпілих відпустили додому, зазначили поліцейські.
Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 14:49;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два чоловіки постраждали внаслідок ДТП у селищі Васищеве близько 05:00 21 грудня. ".