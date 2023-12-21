На Харківщині авто в’їхало у стовп і перекинулось: є постраждалі

Два чоловіки постраждали внаслідок ДТП у селищі Васищеве близько 05:00 21 грудня.

«46-річний водій автомобіля «Subaru Outback» на автодорозі «Зміїв-Харків» не впорався з керуванням та допустив наїзд на залізобетонний стовп електропередачі, після чого автівка перекинулася», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Внаслідок аварії постраждали водій авто та 44-річний пасажир. Їх шпиталізували. Після медогляду потерпілих відпустили додому, зазначили поліцейські.

Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.