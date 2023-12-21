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На Харківщині авто в’їхало у стовп і перекинулось: є постраждалі

Суспільство 14:49   21.12.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині авто в’їхало у стовп і перекинулось: є постраждалі Фото: ГУНП в Харківській області

Два чоловіки постраждали внаслідок ДТП у селищі Васищеве близько 05:00 21 грудня.  

«46-річний водій автомобіля «Subaru Outback» на автодорозі «Зміїв-Харків» не впорався з керуванням та допустив наїзд на залізобетонний стовп електропередачі, після чого автівка перекинулася», – повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Внаслідок аварії постраждали водій авто та 44-річний пасажир. Їх шпиталізували. Після медогляду потерпілих відпустили додому, зазначили поліцейські.

Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини аварії.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2023 в 14:49;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два чоловіки постраждали внаслідок ДТП у селищі Васищеве близько 05:00 21 грудня.  ".