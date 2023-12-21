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На Харьковщине авто въехало в столб и перевернулось: есть пострадавшие

Общество 14:49   21.12.2023
Виктория Яковенко
На Харьковщине авто въехало в столб и перевернулось: есть пострадавшие Фото: ГУНП в Харьковской области

Двое мужчин пострадали в результате ДТП в поселке Васищево около 05:00 21 декабря.

«46-летний водитель автомобиля «Subaru Outback» на автодороге «Змиев-Харьков» не справился с управлением и допустил наезд на железобетонный столб электропередачи, после чего автомобиль перекинулся», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В результате аварии пострадали водитель авто и 44-летний пассажир. Их госпитализировали. После медосмотра пострадавших отпустили домой, рассказали полицейские.

Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 14:49;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое мужчин пострадали в результате ДТП в поселке Васищево около 05:00 21 декабря.".