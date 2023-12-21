На Харьковщине авто въехало в столб и перевернулось: есть пострадавшие
Фото: ГУНП в Харьковской области
Двое мужчин пострадали в результате ДТП в поселке Васищево около 05:00 21 декабря.
«46-летний водитель автомобиля «Subaru Outback» на автодороге «Змиев-Харьков» не справился с управлением и допустил наезд на железобетонный столб электропередачи, после чего автомобиль перекинулся», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
В результате аварии пострадали водитель авто и 44-летний пассажир. Их госпитализировали. После медосмотра пострадавших отпустили домой, рассказали полицейские.
Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.
Читайте также: Перебегала не по «зебре»: в Харькове под колесами авто погибла женщина
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: авто, перевернулось, полиция, пострадали, столб, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «На Харьковщине авто въехало в столб и перевернулось: есть пострадавшие»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 декабря 2023 в 14:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двое мужчин пострадали в результате ДТП в поселке Васищево около 05:00 21 декабря.".