Чому по Харкову стали рідше бити С-300: відповідь Синєгубова
Начальник ХОВА Олег Синєгубов в інтерв’ю “Укрінформу” припустив, що заважає російським окупантам щодня бити по Харкову з ЗРК С-300 з території Бєлгородської області, як це відбувалося рік тому.
“Так, зараз він (ворог – Ред.) б’є дронами. Може, економить ресурси. Можливо, С-300 вже не так просто виїхати на вогневі позиції”, – прокоментував Синєгубов.
При цьому він закликав харків’ян не розслаблятись. Адже у росіян, окрім тих самих “шахедів”, у запасі є “калібри”, “іскандери” та інші типи ракет.
“Кожному з нас треба підготуватися: умовно кажучи, мати якісь продовольчі запаси, павербанк, як виявилося – й резервну картку мобільного зв’язку. Зима лише почалася”, — попередив начальник ХОВА.
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Синєгубов повідомив, що захисні споруди на об’єктах енергетики в області відповідно до вимог Міноборони, Міненергетики та Офісу Президента “зробили на 100%”. За його словами, йдеться про захист підстанцій із напругою 330 кВ, а також електрогенеруючих підприємств міста та області.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2023 в 14:32;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов в інтерв’ю “Укрінформу” припустив, що заважає російським окупантам щодня бити по Харкову з ЗРК С-300 з території Бєлгородської області, як це відбувалося рік тому".