Live
  • Пн 25.12.2023
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 37.55
  • EUR 41.38

Почему по Харькову стали реже бить С-300: ответ Синегубова

Общество 14:32   25.12.2023
Оксана Горун
Почему по Харькову стали реже бить С-300: ответ Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов в интервью «Укринформу» предположил, что мешает российским оккупантам ежедневно бить по Харькову из ЗРК С-300 с территории Белгородской области, как это происходило год назад.

«Да, сейчас он (враг — Ред.) бьет дронами. Может экономить ресурсы. Возможно, С-300 уже не так просто выехать на огневые позиции», — прокомментировал Синегубов.

При этом он призвал харьковчан не расслабляться. Ведь у россиян, помимо тех же «шахедов», в запасе есть «калибры», «искандеры» и другие типы ракет.

«Каждому из нас нужно подготовиться: условно говоря, иметь какие-нибудь продовольственные запасы, павербанк, как оказалось – и резервную карту мобильной связи. Зима только началась», — предупредил начальник ХОВА.

Читайте также: Обстреливали более 70 раз: Терехов показал Салтовское депо после ночного удара

Синегубов сообщил, что защитные сооружения на объектах энергетики в области в соответствии с требованиями Минобороны, Минэнергетики и Офиса Президента, «сделали на 100%». По его словам, речь идет о защите подстанций с напряжением 330 кВ, а также электрогенерирующих предприятий города и области.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Почему по Харькову стали реже бить С-300: ответ Синегубова
Почему по Харькову стали реже бить С-300: ответ Синегубова
25.12.2023, 14:32
Главные новости Харькова 25 декабря: ДТП, обстрелы, сводка Генштаба
Главные новости Харькова 25 декабря: ДТП, обстрелы, сводка Генштаба
25.12.2023, 12:55
«Этого критически мало» — эксперт об учебе под землей в Харькове
«Этого критически мало» — эксперт об учебе под землей в Харькове
25.12.2023, 15:19
Полиция предупредила водителей Харькова об опасности
Полиция предупредила водителей Харькова об опасности
25.12.2023, 14:16
В Харькове 11 человек попали в реанимацию из-за COVID-19
В Харькове 11 человек попали в реанимацию из-за COVID-19
25.12.2023, 13:40
Многие прячутся в ЕС: полиция ищет 150 коллаборантов из Харьковщины
Многие прячутся в ЕС: полиция ищет 150 коллаборантов из Харьковщины
25.12.2023, 15:54

Новости по теме:

14:32
Почему по Харькову стали реже бить С-300: ответ Синегубова
14:16
Полиция предупредила водителей Харькова об опасности
13:40
В Харькове 11 человек попали в реанимацию из-за COVID-19
13:15
Упали опоры из-за непогоды: на Харьковщине без света пять населенных пунктов
12:55
Главные новости Харькова 25 декабря: ДТП, обстрелы, сводка Генштаба

Вы читали новость: «Почему по Харькову стали реже бить С-300: ответ Синегубова»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2023 в 14:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в интервью «Укринформу» предположил, что мешает российским оккупантам ежедневно бить по Харькову из ЗРК С-300 с территории Белгородской области, как это происходило год назад".