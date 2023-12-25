Почему по Харькову стали реже бить С-300: ответ Синегубова

Начальник ХОВА Олег Синегубов в интервью «Укринформу» предположил, что мешает российским оккупантам ежедневно бить по Харькову из ЗРК С-300 с территории Белгородской области, как это происходило год назад.

«Да, сейчас он (враг — Ред.) бьет дронами. Может экономить ресурсы. Возможно, С-300 уже не так просто выехать на огневые позиции», — прокомментировал Синегубов.

При этом он призвал харьковчан не расслабляться. Ведь у россиян, помимо тех же «шахедов», в запасе есть «калибры», «искандеры» и другие типы ракет.

«Каждому из нас нужно подготовиться: условно говоря, иметь какие-нибудь продовольственные запасы, павербанк, как оказалось – и резервную карту мобильной связи. Зима только началась», — предупредил начальник ХОВА.

Синегубов сообщил, что защитные сооружения на объектах энергетики в области в соответствии с требованиями Минобороны, Минэнергетики и Офиса Президента, «сделали на 100%». По его словам, речь идет о защите подстанций с напряжением 330 кВ, а также электрогенерирующих предприятий города и области.