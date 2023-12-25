Почему по Харькову стали реже бить С-300: ответ Синегубова
Начальник ХОВА Олег Синегубов в интервью «Укринформу» предположил, что мешает российским оккупантам ежедневно бить по Харькову из ЗРК С-300 с территории Белгородской области, как это происходило год назад.
«Да, сейчас он (враг — Ред.) бьет дронами. Может экономить ресурсы. Возможно, С-300 уже не так просто выехать на огневые позиции», — прокомментировал Синегубов.
При этом он призвал харьковчан не расслабляться. Ведь у россиян, помимо тех же «шахедов», в запасе есть «калибры», «искандеры» и другие типы ракет.
«Каждому из нас нужно подготовиться: условно говоря, иметь какие-нибудь продовольственные запасы, павербанк, как оказалось – и резервную карту мобильной связи. Зима только началась», — предупредил начальник ХОВА.
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Синегубов сообщил, что защитные сооружения на объектах энергетики в области в соответствии с требованиями Минобороны, Минэнергетики и Офиса Президента, «сделали на 100%». По его словам, речь идет о защите подстанций с напряжением 330 кВ, а также электрогенерирующих предприятий города и области.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, ракетные удары, С-300, синєгубов;
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2023 в 14:32;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в интервью «Укринформу» предположил, что мешает российским оккупантам ежедневно бить по Харькову из ЗРК С-300 с территории Белгородской области, как это происходило год назад".