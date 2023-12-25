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Рекордні суми за відновлення будинків у Харкові: що відбудовують

Суспільство 17:05   25.12.2023
Оксана Горун
Рекордні суми за відновлення будинків у Харкові: що відбудовують Фото: Харківська міськрада

Харківський антикорупційний центр повідомив, що в листопаді мерія у Харкові провела рекордні перерахування коштів будівельникам за відновлення житлових будинків у місті. Йдеться про суму понад 32 млн грн.

“Це у півтора раза більше, ніж за два попередніх місяці разом”, – зазначили в ХАЦ.

За інформацією антикорупціонерів, найдорожчим будівництвом місяця стало відновлення будинку на вул. Великій Кільцевій, 130. На роботи, які проводить “Житлобуд-1”, перерахували 10,5 мільйона гривень.

3,87 млн ​​грн за відновлення будинку на вул. Велика Кільцева, 6, отримала компанія ТОВ “Асент Інвест”; 2,6 млн грн за відновлення будинку на пр. Слави, 11, —   ТОВ “БМУ “Енергоюжспецстрой”. Це вже другий транш, перший, у жовтні, склав понад 3,5 млн грн. Загалом вартість договору – 20,48 млн грн.

2,24 млн грн за ремонт будинку на Великій Панасівській, 226, отримало ТДВ “Житлобуд-2”.

Також у листопаді профінансували відновлювальні роботи у наступних будинках:

🏠 вул. Героїв Праці, 60а – 1,57 млн грн;

🏠 вул. Героїв Праці, 68б – 1,86 млн грн;

🏠 вул. Дудинської, 10а – 1,25 млн грн;

🏠 вул. Героїв Праці, 70 – 1 млн грн;

🏠 вул. Героїв Праці, 21 – 0,28 млн грн;

🏠 вул. Дружби народів, 242 – 1,68 млн грн;

🏠 вул. Дружби народів, 202 – 1,35 млн грн;

🏠 вул. Дружби народів, 244 – 1,32 млн грн;

🏠 вул. Академіка Проскури, 3 – 0,95 млн грн;

🏠 вул. Героїв Праці, 38 – 750 тис. грн;

🏠 вул. Зубенка, 76 – 630 тис. грн;

🏠 вул. Дружби Народів, 207 – 630 тис. грн;

🏠 вул. Героїв Праці, 4 – 400 тис. грн.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2023 в 17:05;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський антикорупційний центр повідомив, що в листопаді мерія у Харкові провела рекордні перерахування коштів будівельникам за відновлення житлових будинків у місті. Йдеться про суму понад 32 млн грн".