Рекордні суми за відновлення будинків у Харкові: що відбудовують
Харківський антикорупційний центр повідомив, що в листопаді мерія у Харкові провела рекордні перерахування коштів будівельникам за відновлення житлових будинків у місті. Йдеться про суму понад 32 млн грн.
“Це у півтора раза більше, ніж за два попередніх місяці разом”, – зазначили в ХАЦ.
За інформацією антикорупціонерів, найдорожчим будівництвом місяця стало відновлення будинку на вул. Великій Кільцевій, 130. На роботи, які проводить “Житлобуд-1”, перерахували 10,5 мільйона гривень.
3,87 млн грн за відновлення будинку на вул. Велика Кільцева, 6, отримала компанія ТОВ “Асент Інвест”; 2,6 млн грн за відновлення будинку на пр. Слави, 11, — ТОВ “БМУ “Енергоюжспецстрой”. Це вже другий транш, перший, у жовтні, склав понад 3,5 млн грн. Загалом вартість договору – 20,48 млн грн.
2,24 млн грн за ремонт будинку на Великій Панасівській, 226, отримало ТДВ “Житлобуд-2”.
Також у листопаді профінансували відновлювальні роботи у наступних будинках:
🏠 вул. Героїв Праці, 60а – 1,57 млн грн;
🏠 вул. Героїв Праці, 68б – 1,86 млн грн;
🏠 вул. Дудинської, 10а – 1,25 млн грн;
🏠 вул. Героїв Праці, 70 – 1 млн грн;
🏠 вул. Героїв Праці, 21 – 0,28 млн грн;
🏠 вул. Дружби народів, 242 – 1,68 млн грн;
🏠 вул. Дружби народів, 202 – 1,35 млн грн;
🏠 вул. Дружби народів, 244 – 1,32 млн грн;
🏠 вул. Академіка Проскури, 3 – 0,95 млн грн;
🏠 вул. Героїв Праці, 38 – 750 тис. грн;
🏠 вул. Зубенка, 76 – 630 тис. грн;
🏠 вул. Дружби Народів, 207 – 630 тис. грн;
🏠 вул. Героїв Праці, 4 – 400 тис. грн.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський антикорупційний центр повідомив, що в листопаді мерія у Харкові провела рекордні перерахування коштів будівельникам за відновлення житлових будинків у місті. Йдеться про суму понад 32 млн грн".