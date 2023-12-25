Live
  • Пн 25.12.2023
    • Харьков
  •   -0°С
  • USD 37.55
  • EUR 41.38

Рекордные суммы за восстановление домов в Харькове: что отстраивают

Общество 17:05   25.12.2023
Оксана Горун
Рекордные суммы за восстановление домов в Харькове: что отстраивают Фото: Харьковский горсовет

Харьковский антикоррупционный центр сообщил, что в ноябре мэрия в Харькове провела рекордные перечисления средств строителям за восстановление жилых домов в городе. Речь о сумме в более чем 32 млн грн.

«Это в полтора раза больше, чем за два предыдущих месяца вместе», — отметили в ХАЦ.

По информации антикоррупционеров, самой дорогой стройкой месяца стало восстановление дома на ул. Большой Кольцевой, 130. На работы, которые проводит «Жилстрой-1», перечислили 10,5 миллиона гривен.

3,87 млн грн за восстановление дома по ул. Большая Кольцевая, 6, получила компания ООО «Асент Инвест»; 2,6 млн грн за восстановление дома на пр. Славы, 11, — ООО «СМУ «Энергоюжспецстрой». Это уже второй транш, первый, в октябре, составил более 3,5 млн грн. В целом же стоимость договора — 20,48 млн грн.

2,24 млн грн за ремонт дома по ул. Большой Афанасьевской, 226, получило ОДО «Жилстрой-2».

Также в ноябре профинансировали восстановительные работы в следующих домах:

🏠 ул. Героев Труда, 60а – 1,57 млн грн;

🏠 ул. Героев Труда, 68б – 1,86 млн грн;

🏠 ул. Дудинской, 10а — 1,25 млн грн;

🏠 ул. Героев Труда, 70 – 1 млн грн;

🏠 ул. Героев Труда, 21 – 0,28 млн грн;

🏠 ул. Дружбы народов, 242 — 1,68 млн грн;

🏠 ул. Дружбы народов, 202 — 1,35 млн грн;

🏠 ул. Дружбы народов, 244 — 1,32 млн грн;

🏠 ул. Академика Проскуры, 3 — 0,95 млн грн;

🏠 ул. Героев Труда, 38 — 750 тыс. грн;

🏠 ул. Зубенко, 76 — 630 тыс. грн;

🏠 ул. Дружбы Народов, 207 — 630 тыс. грн;

🏠 ул. Героев Труда, 4 – 400 тыс. грн.

Читайте также: Восстановление разрушенных домов на Салтовке: на каком этапе работы (фото)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Почему по Харькову стали реже бить С-300: ответ Синегубова
Почему по Харькову стали реже бить С-300: ответ Синегубова
25.12.2023, 14:32
«Этого критически мало» — эксперт об учебе под землей в Харькове
«Этого критически мало» — эксперт об учебе под землей в Харькове
25.12.2023, 15:19
Главные новости Харькова 25 декабря: ДТП, розыск коллаборантов, упавшие опоры
Главные новости Харькова 25 декабря: ДТП, розыск коллаборантов, упавшие опоры
25.12.2023, 16:22
Многие прячутся в ЕС: полиция ищет 150 коллаборантов из Харьковщины
Многие прячутся в ЕС: полиция ищет 150 коллаборантов из Харьковщины
25.12.2023, 15:54
«Ощутят все громады» — Синегубов об изъятии НДФЛ военных на Харьковщине
«Ощутят все громады» — Синегубов об изъятии НДФЛ военных на Харьковщине
25.12.2023, 16:27
Рекордные суммы за восстановление домов в Харькове: что отстраивают
Рекордные суммы за восстановление домов в Харькове: что отстраивают
25.12.2023, 17:05

Новости по теме:

16:27
«Ощутят все громады» — Синегубов об изъятии НДФЛ военных на Харьковщине
11:04
В Изюме начали восстанавливать городскую больницу, разбитую обстрелами
15:32
Восстановление разрушенных домов на Салтовке: на каком этапе работы (фото)
09:50
Полтора года без газа: в село на Харьковщине вернули голубое топливо
09:06
На Харьковщине строят новый мост через реку на трассе международного значения

Вы читали новость: «Рекордные суммы за восстановление домов в Харькове: что отстраивают»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2023 в 17:05;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский антикоррупционный центр сообщил, что в ноябре мэрия в Харькове провела рекордные перечисления средств строителям за восстановление жилых домов в городе. Речь о сумме в более чем 32 млн грн".