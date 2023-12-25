Рекордные суммы за восстановление домов в Харькове: что отстраивают

Харьковский антикоррупционный центр сообщил, что в ноябре мэрия в Харькове провела рекордные перечисления средств строителям за восстановление жилых домов в городе. Речь о сумме в более чем 32 млн грн.

«Это в полтора раза больше, чем за два предыдущих месяца вместе», — отметили в ХАЦ.

По информации антикоррупционеров, самой дорогой стройкой месяца стало восстановление дома на ул. Большой Кольцевой, 130. На работы, которые проводит «Жилстрой-1», перечислили 10,5 миллиона гривен.

3,87 млн грн за восстановление дома по ул. Большая Кольцевая, 6, получила компания ООО «Асент Инвест»; 2,6 млн грн за восстановление дома на пр. Славы, 11, — ООО «СМУ «Энергоюжспецстрой». Это уже второй транш, первый, в октябре, составил более 3,5 млн грн. В целом же стоимость договора — 20,48 млн грн.

2,24 млн грн за ремонт дома по ул. Большой Афанасьевской, 226, получило ОДО «Жилстрой-2».

Также в ноябре профинансировали восстановительные работы в следующих домах:

🏠 ул. Героев Труда, 60а – 1,57 млн грн;

🏠 ул. Героев Труда, 68б – 1,86 млн грн;

🏠 ул. Дудинской, 10а — 1,25 млн грн;

🏠 ул. Героев Труда, 70 – 1 млн грн;

🏠 ул. Героев Труда, 21 – 0,28 млн грн;

🏠 ул. Дружбы народов, 242 — 1,68 млн грн;

🏠 ул. Дружбы народов, 202 — 1,35 млн грн;

🏠 ул. Дружбы народов, 244 — 1,32 млн грн;

🏠 ул. Академика Проскуры, 3 — 0,95 млн грн;

🏠 ул. Героев Труда, 38 — 750 тыс. грн;

🏠 ул. Зубенко, 76 — 630 тыс. грн;

🏠 ул. Дружбы Народов, 207 — 630 тыс. грн;

🏠 ул. Героев Труда, 4 – 400 тыс. грн.