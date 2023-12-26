Синєгубов повідомив про пораненого та ворожі удари на Харківщині

Внаслідок ворожого обстрілу села Піщане Куп’янського району постраждав 63-річний житель.

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, обстріл стався об 11:00 25 грудня. Постраждалий отримав вибухову травму та уламкові поранення. Його шпиталізували.

Загалом протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини.

Сьогодні близько 02:30 ворог завдав удару по селу Подоли. Пошкоджено приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила, додав голова ХОВА.