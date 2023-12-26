Синєгубов повідомив про пораненого та ворожі удари на Харківщині
Фото: Олена Нагорна
Внаслідок ворожого обстрілу села Піщане Куп’янського району постраждав 63-річний житель.
За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, обстріл стався об 11:00 25 грудня. Постраждалий отримав вибухову травму та уламкові поранення. Його шпиталізували.
Загалом протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини.
Сьогодні близько 02:30 ворог завдав удару по селу Подоли. Пошкоджено приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила, додав голова ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2023 в 08:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок ворожого обстрілу села Піщане Куп’янського району постраждав 63-річний житель.".