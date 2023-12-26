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Загорівся одяг: на Харківщині в пожежі загинув чоловік – ДСНС

Події 08:02   26.12.2023
Вікторія Яковенко
Загорівся одяг: на Харківщині в пожежі загинув чоловік – ДСНС Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Мешканець селища Козача Лопань загинув у вогні. Його тіло знайшли рятувальники.

«О 21:26 бійці ДСНС ліквідували пожежу у приватному житловому будинку в селищі Козача Лопань. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло власника будинку 1936 року народження, на ньому горів одяг на площі 1 кв. м. Ймовірна причина виникнення пожежі пов’язана з дією джерела запалювання вогневого впливу», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники додали, що близько 02:30 ранку армія РФ завдала удару з РСЗВ по селу Подоли на Куп’янщині. Внаслідок одного із влучань трапилось загоряння у приватному будинку. Площа пожежі становила близько 120 кв. м. О 03:08 вогонь локалізували. Постраждалих немає, зазначили у ДСНС.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2023 в 08:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканець селища Козача Лопань загинув у вогні. Його тіло знайшли рятувальники.".