Загорівся одяг: на Харківщині в пожежі загинув чоловік – ДСНС

Мешканець селища Козача Лопань загинув у вогні. Його тіло знайшли рятувальники.

«О 21:26 бійці ДСНС ліквідували пожежу у приватному житловому будинку в селищі Козача Лопань. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло власника будинку 1936 року народження, на ньому горів одяг на площі 1 кв. м. Ймовірна причина виникнення пожежі пов’язана з дією джерела запалювання вогневого впливу», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Рятувальники додали, що близько 02:30 ранку армія РФ завдала удару з РСЗВ по селу Подоли на Куп’янщині. Внаслідок одного із влучань трапилось загоряння у приватному будинку. Площа пожежі становила близько 120 кв. м. О 03:08 вогонь локалізували. Постраждалих немає, зазначили у ДСНС.