Загорівся одяг: на Харківщині в пожежі загинув чоловік – ДСНС
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Мешканець селища Козача Лопань загинув у вогні. Його тіло знайшли рятувальники.
«О 21:26 бійці ДСНС ліквідували пожежу у приватному житловому будинку в селищі Козача Лопань. Під час ліквідації пожежі було виявлено тіло власника будинку 1936 року народження, на ньому горів одяг на площі 1 кв. м. Ймовірна причина виникнення пожежі пов’язана з дією джерела запалювання вогневого впливу», – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
Рятувальники додали, що близько 02:30 ранку армія РФ завдала удару з РСЗВ по селу Подоли на Куп’янщині. Внаслідок одного із влучань трапилось загоряння у приватному будинку. Площа пожежі становила близько 120 кв. м. О 03:08 вогонь локалізували. Постраждалих немає, зазначили у ДСНС.
Читайте також: 6 атак ворога відбили ЗСУ на Харківщині – Генштаб
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС, огонь, одежда, пожежа, спасатели, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Загорівся одяг: на Харківщині в пожежі загинув чоловік – ДСНС»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 26 Грудня 2023 в 08:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканець селища Козача Лопань загинув у вогні. Його тіло знайшли рятувальники.".